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Врач рассказала о неожиданной причине набора лишнего веса

Мир24
2 часа назад

Отечность, прибавка веса и апатия могут свидетельствовать о нарушении работы щитовидной железы, рассказала эндокринолог Дина Расько.

Врач рассказала о неожиданной причине набора лишнего веса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Гипотиреоз – состояние, при котором синтез гормонов нарушается и все метаболические процессы замедляются. Это нередко приводит к одышке, быстрой утомляемости и набору лишних килограммов, отметила врач.

«Симптомы гипотиреоза неспецифичны и могут иметь множество других «масок». Вместе с тем подобными признаками могут проявляться заболевания сердца и почек», – заявила в Instagram-аккаунте 50-й городской больницы Москвы Расько.

Эндокринолог добавила, что при появлении таких симптомов необходимо обратиться к специалистам, чтобы узнать причину такого состояния, а не списывать его на осеннюю хандру.

Здоровье,
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