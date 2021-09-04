Врач рассказала о неожиданной причине набора лишнего веса

Отечность, прибавка веса и апатия могут свидетельствовать о нарушении работы щитовидной железы, рассказала эндокринолог Дина Расько.

Гипотиреоз – состояние, при котором синтез гормонов нарушается и все метаболические процессы замедляются. Это нередко приводит к одышке, быстрой утомляемости и набору лишних килограммов, отметила врач.

«Симптомы гипотиреоза неспецифичны и могут иметь множество других «масок». Вместе с тем подобными признаками могут проявляться заболевания сердца и почек», – заявила в Instagram-аккаунте 50-й городской больницы Москвы Расько.