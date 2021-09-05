Разработан алгоритм, предсказывающий развитие болезни Альцгеймера

Исследователи из Каунасского технологического университета рассказали Medical Express о новой полезной разработке.

Учёные утверждают, что алгоритм способен предсказывать возможность развития болезни Альцгеймера с почти 100-процентной точностью. Эта технология была создана после анализа результатов МРТ 138 пациентов.

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ВОЗ заявляет, что болезнь Альцгеймера - одна из частых причин деменции (встречается в 70 процентах случаев). Уже сейчас Альцгеймер выявлен у порядка 24 миллионов человек в мире, и специалисты ожидают увеличение этого количества в 2 раза каждые 20 лет. Усугубляет ситуацию и старение населения.

Один из вероятных симптомов болезни Альцгеймера, сообщает автор, - умеренное когнитивное нарушение. Оно представляет собой стадию между снижением когнитивных функций при нормальном старении и деменцией. По мысли научного сотрудника Каунасского технологического университета Ритиса Маскелиунаса, предсказать возникновение Альцгеймера возможно при помощи МРТ. В том числе это касается ранних стадий заболевания.

При этом такой анализ результатов МРТ, связанный с определением признаков болезни Альцгеймера, требует много времени. Поэтому искусственный интеллект может ускорить этот процесс. Хотя, замечает журналист, умеренное когнитивное нарушение не обязательно говорит о развитии Альцгеймера в будущем. Однако это значительно поможет врачу оценить состояние пациента, все возможные заболевания и поставить точный диагноз.

Алгоритм помог проанализировать МРТ 138 людей и разделить их на 6 категорий в зависимости от состояния мозга: от нормы до признаков умеренного когнитивного нарушения, приводящих к Альцгеймеру. В целом для обучения и проверки искусственного интеллекта использовались 51 443 и 27 310 изображений. Модель определила в 99,99 процентах случаев ранние признаки умеренного когнитивного нарушения, в 99,95 процентах случаев - поздние признаки умеренного когнитивного расстройства и в 99,95 процентах случаев - умеренное когнитивное нарушение.

Главным достижением, по словам Маскелиунаса, является точность анализа, выполняемого искусственным интеллектом. Сейчас ещё ведётся работа с медицинскими учреждениями для усовершенствования технологии.