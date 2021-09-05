Гинеколог объяснила, какие девушки чаще заболевают эндометриозом

Низкий вес в подростковом возрасте и высокая психическая нагрузка — факторы, которые могут повлиять на возникновение и развитие гинекологического заболевания эндометриоза. Об этом "Газете.Ru" сообщила врач гинеколог-эндокринолог, советник главы НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России Ирина Кузнецова.

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"Женщины с низким индексом массы тела в подростковом возрасте — это группа риска по формированию эндометриоза. Среди других факторов — большая психическая нагрузка. Особый семейный портрет у этих женщин — обычно от них много требуют, или они сами от себя много требуют. Не могут достичь или боятся, что не достигнут желаемой цели. Это перфекционистка либо девушка, которую воспитывали жесткие родители. Она ищет себе защиту, а организм предоставляет эту защиту в виде боли, потому что если болит — "ты к ней не приставай". Эндометриоз — психосоматическое заболевание. Надо искать больных среди девушек, от которых очень много требуют", — сказала она.

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Еще один фактор, указывающий на возможное развитие болезни — маточные кровотечения в раннем детстве.

"Рождается девочка, а у нее кровяные выделения из влагалища — это, в общем норма, на перепад гормонов. Но вот у этих девочек намного чаще, чем в популяции, развивается эндометриоз", — пояснила Кузнецова.

На развитие заболевания также могут указать короткие межменструальные интервалы.

"У девочек-подростков обычно за 30 дней уходит по началу — а вот когда 25-26 дней, то это фактор риска. Обильные менструации — тоже фактор риска", — отметила врач. Из общих факторов она назвала сильный стресс и неправильное питание во время беременности.

Эндометриоз — одно из самых распространенных хронических гинекологических заболеваний. По данным ВОЗ, им страдает каждая десятая женщина в мире. Оно вызывает бесплодие у женщин репродуктивного возраста. Для болезни характерно долгое бессимптомное течение: по статистике женщины теряют 7-12 лет на то, чтобы найти причину их плохого самочувствия.