Диетолог назвала допустимую норму сладкого в день

Российский эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова назвала допустимую норму сахара, которую может употреблять взрослый человек. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, дневная норма составляет 25-50 граммов. При этом эксперт отмечает, что данная цифра включает в себя не только сахар-песок, но и сладкое, а также продукты со скрытым сахаром: кетчупы, соусы, готовые завтраки и прочие.