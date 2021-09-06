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Диетолог назвала допустимую норму сладкого в день

Lenta.ruиещё 1
4 часа назад

Российский эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова назвала допустимую норму сахара, которую может употреблять взрослый человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Диетолог назвала допустимую норму сладкого в день
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, дневная норма составляет 25-50 граммов. При этом эксперт отмечает, что данная цифра включает в себя не только сахар-песок, но и сладкое, а также продукты со скрытым сахаром: кетчупы, соусы, готовые завтраки и прочие.

Помимо этого, Бочарова рассказала, что 25 граммов — это примерно пять-шесть ложек сахара. Она добавила, что когда съедается больше сладкого, то количество полученных калорий не должно превышать десяти процентов от общей калорийности дневного рациона, иначе возникает риск лишнего веса и диабета второго типа.

Здоровье,Татьяна Бочарова,
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