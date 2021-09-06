Назван фактор риска осложнений во время родов

Исследователи из США выяснили, что у женщин, которые во время беременности перенесли сепсис (заражение крови), могут быть осложнения во время родов. Статья ученых опубликована в JAMA Network Open.

Фото: Unsplash Unsplash

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско проанализировали данные 14,5 тысячи пациенток с одним плодом, рожавших с 2012 по 2018 год. Так, 59 из них во время беременности перенесли сепсис, оправились от инфекции и были выписаны до родов. Наиболее распространенными его причинами были два типа инфекций — легочные и мочевыводящих путей. Пациентки с сепсисом были моложе, у них чаще был более высокий индекс массы тела и наблюдался диабет.