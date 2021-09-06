Привычка спать голым оказалась опасной

Американский врач посчитал привычку спать без одежды опасной. Ролик на эту тему появился на его странице в социальной сети TikTok.

Пластический хирург Энтони Юн (Anthony Youn) регулярно делится видео, в которых рассказывает об интересных фактах на медицинскую тематику. В последнем посте эксперт раскрыл негативные последствия, с которыми человек может столкнуться из-за сна без одежды и нижнего белья.

По словам медика, среднестатистический человек выпускает газы от 15 до 25 раз в день.

«Научные исследования доказали, что каждый раз, когда вы выпускаете газы, вы также распыляете небольшое количество фекалий»,

— пояснил Юн и добавил, что по этой причине необходимо отправляться в кровать в нижнем белье или пижаме.

Кроме того, врач порекомендовал подписчикам регулярно менять постельное белье. «Пожалуйста, не спите голыми хотя бы ради своего партнера»,

— заключил он.

Публикация хирурга стала вирусной и набрала больше 10 миллионов просмотров. Зрителей удивили слова Юна, о чем они принялись писать в комментариях.

«Теперь я буду спать один», «Моя жизнь разделилась на до и после», «Я всю жизнь сплю обнаженным», «Получается, что мы с мужем вредим друг другу, потому что спим голыми каждый день»,

— писали они.