Российские кондитеры потеряли $9 млн из-за спора с Белоруссией

С октября 2020 года по август 2021-го отечественные кондитеры недополучили $9 млн рублей. Причиной возникновения упущенной прибыли стал спор с Белоруссией из-за сорбитового сиропа в изделиях — в октябре 2020 года власти республики потребовали маркировать продукцию с этим компонентом. В итоге под запрет временно попали конфеты Toffee, суфле «Птица дивная», вафли, печенье и другие сладости. Поставки смогли восстановить только в августе 2021-го.

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Как сообщил РБК со ссылкой на данные Ассоциация предприятий кондитерской промышленности («Асконд»), на восстановление потерянных позиций на белорусском рынке может потребоваться полтора года.

Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин отметил, что сорбитовый сироп традиционно используется в рецептурах кондитерских изделий ещё со времён СССР. Сейчас он содержится в трети сладостей, поставляемых в Белоруссию — второго после Казахстана покупателя российских кондитерской продукции.

Белорусские власти требовали, чтобы изделия с сорбитовым сиропом имели маркировку о содержании подсластителя и указание, что «при чрезмерном употреблении он может оказывать слабительное действие». Из-за новых правил под запрет попала продукция производителя мармелада «Русский кондитер», Азовской кондитерской фабрики (конфеты Toffee, козинаки, щербеты), кондитерской фабрики «Белогорье» (вафли и печенье), АККОНД (суфле «Птица дивная»).

Российские производители настаивали на том, что маркировка не нужна — сироп используется для удержания влаги. По мнению белорусской стороны, если сорбитовым сиропом заменяют сахар, процент его содержания в продукте становится высоким, что может привести к расстройству пищеварения.