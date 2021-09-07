С начала года минздрав повысил цены на 32 препарата из перечня жизненно необходимых

С начала 2021 года минздрав РФ по согласованию с Федеральной антимонопольной службой повысил цены на отдельные дозировки и лекарственные формы 32 медицинских препаратов (61 торговое наименование) из федерального перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Об этом сегодня. 7 сентября, пишет «Фармацевтический вестник».

«За два месяца 2020 года были повышены цены на шесть МНН (Международное непатентованное название), представленных 12 торговыми наименованиями. За восемь месяцев 2021 года пересмотрены цены на 32 МНН, то есть в среднем в месяц повышалась цена на четыре препарата. В итоге доля таких лекарств в общем количестве МНН, цены на которые регулируются, выросла с 1 до 4%, - замечают авторы материала. - Больше всего – 10 МНН, стоимость которых выросла, относятся к противоопухолевым лекарствам. Также в числе лекарств с повышенными ценами две вакцины, два офтальмологических препарата и два противоэпилептических. Всего насчитывается более 20 терапевтических групп».