Раскрыты разрушающие иммунитет привычки

Издание «МК» раскрыло диетические привычки, которые могут разрушить иммунную систему человека осенью.

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Так, существенный вред здоровью может нанести избыток сахара. Он снижает функцию иммунных клеток и ослабляет иммунную систему, отметил Линдси ДеСото, доктор медицинских наук из Fit Healthy Momma.

Вредным для иммунитета является употребление алкоголя. Для эффективной работы иммунной системы необходимо свести потребление спиртного к минимуму. «Чрезмерное употребление алкоголя, более 14 порций в неделю, может подавить вашу иммунную систему и может привести к более серьезным симптомам», — отметил специалист.

Переработанные закуски, например, чипсы и печенье, удобны, но в то же время оказывают большое влияние на иммунное здоровье. Продукты с высокой степенью обработки содержат большое количество натрия, насыщенных жиров и сахара. «Эти компоненты могут привести к развитию сердечных и почечных заболеваний», — сказала Леонила Кампос, профессор, генеральный директор и основатель Leo, Inc.

Кроме того, в фаст-фуде большое количество насыщенных жиров и мало ненасыщенных. Обильное потребление насыщенных жиров может привести к воспалениям в организме, ослабляя таким образом иммунную функцию.

Чрезмерное потребление натрия вызывает высокое кровяное давление и задержку жидкости. В результате почки выводят избыток натрия, что снижает способность организма бороться с инфекцией.