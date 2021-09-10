Первые признаки расстройства пищевого поведения

Когда речь заходит о расстройстве пищевого поведения, чаще всего говорят про анорексию и булимию. Но РПП бывает разным. Эксперты рассказали о типах расстройства и о том, как определить проблему на ранней стадии.

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Эксперт по питанию Лэндри Уэтерстон-Ярборо объясняет, что расстройство пищевого поведения — это не одномоментная проблема, диагноз может со временем меняться и трансформироваться. Особенно если человек не получает необходимую помощь. По ее словам, в половине случаев проблема кроется в генах.

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При РПП человек беспокоится из-за еды, отказывается от нее или, наоборот, переедает. Психиатр Санам Хафиз добавляет, что к факторам риска относятся психологические проблемы: тревога, депрессия, низкая самооценка.

Одно из самых распространенных и известных расстройств пищевого поведения — анорексия. У каждого человека она проявляется по-разному. Например, в намеренном ограничении калорий или конкретных продуктов, чтобы не набирать вес. У анорексии есть скрытые признаки: проблемы со сном, нарушение менструального цикла, истончение волос, сухость кожи.

Другой тип РПП — булимия. В этом случае человек стремится избавиться от еды, вызывая рвоту. Также существует компульсивное переедание, когда человек ест много за очень короткий период времени. Зачастую это пытаются скрыть от близких. Четвертый тип РПП — расстройство избирательного питания. В этом случае человек ест только определенные продукты. Иногда это связано с тревогой или ОКР.

Еще есть состояние, которое называется «пика» или «пикацизм», — это желание употреблять в пищу что-то необычное или несъедобное. Это может быть мел, уголь, глина. Эксперты связывают это с попытками организма восполнить дефицит питательных веществ.

Наконец, существует орторексия — навязчивое стремление к здоровому и правильному питанию. Официально это пока не считается расстройством пищевого поведения, но может привести к негативным последствиям для ментального здоровья, особенно в перспективе.