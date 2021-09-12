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Химик назвал возможные причины смертельного отравления россиян в Люблино

Lenta.ruиещё 3
55 минут назад

Доктор химических наук, профессор Дмитрий Мустафин назвал возможные причины смертельного отравления москвичей в Люблино. Об этом он рассказал в беседе с РЕН ТВ.

Химик назвал возможные причины смертельного отравления россиян в Люблино
Фото: Алексей Майшев / РИА НовостиАлексей Майшев / РИА Новости

Мустафин отметил, что отравления арбузом происходят регулярно, но они никогда не приводят к летальному исходу. По его словам, смерть россиян может быть связана с тем, что арбуз был специально отравлен, а может быть ягода не имеет к произошедшему никакого отношения, так как не все пострадавшие ели ее.

Специалист предположил, что, возможно, виною всему могут быть средства дезинфекции. Вещества, которые используются для борьбы с грызунами и тараканами, очень токсичны, многие из них аналогичны тем, которые применяются как химическое оружие, объяснил он. Химик добавил, что если их будет использовать непрофессионал, то это, действительно, может привести к летальным последствиям.

Ранее врач-токсиколог Евгений Тимаков также назвал возможную причину массового отравления москвичей арбузом. Он предположил, что россияне могли съесть плод с химическими примесями или же стать жертвами преднамеренного отравления товара конкурентами торговой сети.

10 сентября врачи госпитализировали 15-летнюю девочку, ее мать и 61-летнюю бабушку после того, как они съели арбуз из местного магазина «Магнит». Бабушка и внучка в результате скончались, а состояние женщины удалось стабилизировать. Позднее число пострадавших выросло до 11.

Здоровье,Евгений Тимаков,"Магнит",РЕН ТВ,
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