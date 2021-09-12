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Россиянам раскрыли признаки отравления арбузом или дыней

Ferra.ruиещё 1
2 часа назад

Россиянам раскрыли признаки отравления арбузом или дыней
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В сети появилась интересное сообщение от эпидемиолога и заведующего отделом НИИ Роспотребнадзора Вадима Покровского. Он назвал россиянам несколько симптомов, указывающих на отравление арбузом или дыней.

По его словам, изначально ни одна, ни другая ягода не могут быть отравленными. Другое дело, если в них случайно (или даже специально) попало некое химическое вещество. То же могло произойти при использовании слишком большого количества удобрений, передаёт «Говорит Москва».

Что же до непосредственно симптомов отравления, то в первую очередь человек сталкивается с рвотой и диареей. Затем проявляются общие симптомы интоксикации, такие как подъём температуры и общая слабость.

Если вы или ваши знакомые попали в такую ситуацию, Покровский советует промыть желудок. Достаточно выпить тёплой воды и вызвать рвоту.

Здоровье,Вадим Покровский,Роспотребнадзор,
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