Россиянам раскрыли признаки отравления арбузом или дыней

В сети появилась интересное сообщение от эпидемиолога и заведующего отделом НИИ Роспотребнадзора Вадима Покровского. Он назвал россиянам несколько симптомов, указывающих на отравление арбузом или дыней.

По его словам, изначально ни одна, ни другая ягода не могут быть отравленными. Другое дело, если в них случайно (или даже специально) попало некое химическое вещество. То же могло произойти при использовании слишком большого количества удобрений, передаёт «Говорит Москва».

Что же до непосредственно симптомов отравления, то в первую очередь человек сталкивается с рвотой и диареей. Затем проявляются общие симптомы интоксикации, такие как подъём температуры и общая слабость.