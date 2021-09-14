Врач объяснила, стоит ли верить диете по группе крови

У американского натуропата Питера Д'Адамо есть теория о том, что между питанием и группой крови существует взаимосвязь. Многие диетологи ее поддерживают. Однако кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева рассказала о некоторых принципах этой гипотезы и прокомментировала их.

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Некоторые диетологи согласны с теорией американского эксперта и считают, что такой тип диетического питания может улучшить самочувствие и снизить вес. Например, людям с первой группой крови рекомендуется мясная диета, которая предполагает наличие белка. В рационе может присутствовать рыба или птица. А углеводы, зерновые и бобовые по такой теории должны быть ограничены. Об этом сообщают «Известия».

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«Людей со второй группой крови автор называет земледельцами. Ее обладателями являются примерно 39% населения земли. Соответственно, в их рационе должны преобладать овощи, фрукты, бобовые и зерновые без глютена. А вот мясо, молочные и кисломолочные продукты, кофе и алкоголь следует ограничить»,

— объяснила Румянцева.

Эксперт добавила, что для третьей группы крови, согласно американской концепции, необходимо потребление овощей, фруктов, молочных и кисломолочных продуктов. Мясо можно выбрать любое, кроме птицы. Морепродукты и изделия из пшеничной муки натуропат призывает ограничить.

«Четвертая группа крови считается самой молодой в эволюции: на нее приходится лишь 6% населения. Она образована слиянием генов второй и третьей групп, наследуя их черты. По мнению автора, ее обладатели практически всеядны. Им подходит мясо (кроме красного), рыба, молочные и кисломолочные продукты, бобовые, зерновые, овощи и фрукты. Рекомендуемые к исключению продукты: говядина, кукуруза, фасоль, алкогольные напитки»,

— рассказала Румянцева.

Эксперт считает, что ориентироваться исключительно на свою группу крови не стоит. Она объяснила, что теория американского натуропата не имеет научной доказательной базы.