Врач рассказал, пациенты после COVID переносят грипп

Тяжелее, чем обычно, заболевание гриппом могут переносить люди, недавно перенёсшие заражение коронавирусом и полностью не восстановившиеся после предыдущей болезни, а также те, чьи лёгкие при COVID-19 сильно пострадали. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Если было мощное поражение легких, можно потом тяжелее болеть какими-то заболеваниями. Если человек ещё не успел восстановиться и сразу заболевает, например, гриппом, предполагаю, что он может более ярко болеть, тяжелее переносить инфекцию, — объяснила медик.

По мере восстановления организма после коронавирусной инфекции будет укрепляться и иммунитет.

Если организм преодолел контакт с болезнью, можно считать, что иммунная система в будущем только укрепляется, — заявила врач.

Однако чтобы не подвергаться риску заражения гриппом и COVID-19, Ирина Ярцева рекомендует пройти вакцинацию.