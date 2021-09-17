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Врач объяснила, как переносится грипп после COVID-19

News.ruиещё 1
1 час назад

Врач рассказал, пациенты после COVID переносят грипп
Фото: News.ruNews.ru

Тяжелее, чем обычно, заболевание гриппом могут переносить люди, недавно перенёсшие заражение коронавирусом и полностью не восстановившиеся после предыдущей болезни, а также те, чьи лёгкие при COVID-19 сильно пострадали. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Если было мощное поражение легких, можно потом тяжелее болеть какими-то заболеваниями. Если человек ещё не успел восстановиться и сразу заболевает, например, гриппом, предполагаю, что он может более ярко болеть, тяжелее переносить инфекцию, — объяснила медик.

По мере восстановления организма после коронавирусной инфекции будет укрепляться и иммунитет.

Если организм преодолел контакт с болезнью, можно считать, что иммунная система в будущем только укрепляется, — заявила врач.

Однако чтобы не подвергаться риску заражения гриппом и COVID-19, Ирина Ярцева рекомендует пройти вакцинацию.

Ранее врач рассказал. что за полгода после прививки антитела к COVID падают в 10 раз.

Здоровье,Ирина Ярцева,ИА Sputnik,
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