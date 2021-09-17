Раскрыта лучшая диета для долголетия

По мнению американских ученых, из-за этого нужно придерживаться низкоуглеводной диеты. Они назвали ее «эликсиром молодости» и долголетия. Биологи пришли к выводу, что лучше всего придерживаться кетогенной, или кето-диеты (диеты с высоким содержанием жиров и очень низким содержанием углеводов). По их словам, она способствует сохранению памяти, двигательных функций, а также увеличивает продолжительность жизни. Диета также положительно сказалась на состоянии добровольцев, пациентов с диабетом второго типа: им удалось похудеть и снизить уровень сахара в крови.