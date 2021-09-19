Почему у многих из нас "болят волосы"

Каждый из нас хоть раз в жизни испытывал странные болезненные ощущения, которые сложно описать словами. Именно об этом рассказывают люди, которые чувствуют, что у них "болят волосы". "Рамблер" разбирался, почему человек может испытывать подобные ощущения.

Эксперты объясняют, что, на самом деле, волосы болеть не могут. Скорее всего, болит кожа головы, а именно эпидермис у корней волос. Причин этому может быть много, а в некоторых случаях такие симптомы говорят о реальных заболеваниях.

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Явные причины

Среди "механических" причин такой боли чаще всего называют тугие прически. Конский хвост, туго заплетенные косы, высокий пучок — сильное и частое натяжение может привести к большому количеству микроскопических травм и разрывов. В результате слабые волосы начнут выпадать, а более крепкие могут проявляться сдавливающей ноющей болью. Чаще всего в таких случаях "болит" макушка головы.

Если вы связываете болезненные ощущения с этой причиной, то постарайтесь намного чаще ходить с распущенными волосами или с низкими хвостами. На ночь при этом рекомендуется также не заплетать волосы, а дать им отдыхать.

Кроме того, кожа головы может болеть из-за переохлаждения. Такая "простуда" влияет на волосяные фолликулы и может вызвать невралгии и другие более серьезные патологии. Кроме того, иногда переохлаждение кожного покрова приводит к интенсивному выпадению волос. Поэтому ходить зимой без шапки, действительно, плохая затея.

Еще одна возможная причина чувствительности кожных покровов — слишком жесткая расческа или неподходящие средства для мытья волос. Последнее может провоцировать сухость кожи головы и нарушение липидного баланса со всеми вытекающими последствиями. Выбирая косметику, специалисты рекомендуют, учитывать тип волос и уровень pH средства.

Сухую кожу головы вообще очень легко травмировать. Зачастую именно она приводит к тому, что "болят волосы". Какая бы ни была причина сухости кожи головы,, проблему надо решать. Поэтому стоит внимательно отнестись к увлажнению кожи и восстановлению водного баланса.

При слишком частом мытье волос или злоупотреблении средствами для стайлинга и фиксации могут возникнуть те же болевые ощущения.

Кроме того, на кожу головы может влиять резкая смена климата. в частности, в переходные сезоны многие замечают, что у них болит кожа головы. Сосуды становятся очень чувствительными к смене давления, когда резко меняется температура на улице. Ситуация усугубляется ослабленным иммунитетом и сезонным авитаминозом. Чаще всего от этого страдают люди с вегетососудистой дистонией.

Частая причина боли "в волосах" — смена привычной укладки. Эксперты отмечают, что волосы привыкают к прическам и укладкам, которые мы повторяем годами каждый день. Смена пробора или простое зачесывание волос в другую сторону приведет к тому что волосяные луковицы начнут болеть. В таком случае, эффективным решением станет массаж волосистой части головы.

Тревожные симптомы

Но боль в волосах может говорить и о реальных заболеваниях.

В частности, это может быть симптомом дерматитов и бактериальных инфекций. Фолликулит или импетиго, вызывающие гнойные воспаления эпидермиса и фолликулов , провоцируют болезненные ощущения прямо под волосами.

В результате себорейного дерматита на коже головы появляется корочки, воспаления, шелушения и последующие расчесы. Появляется перхоть, нарушается работа сальных желез может начаться выпадение волос. Заболевание при этом достаточно болезненное, особенно на этапе воспаления эпидермиса и распространения инфекции..

Еще одной причиной болезненности эпидермиса может быть грибок. Его вполне можно подцепить при пользовании чужими расческами или головными уборами. Поэтому не пользуйтесь чужими вещами и соблюдайте правила гигиены. Пр и кожной грибковой инфекцции также могут появляться пятна, ощущения жжения и зуда, а также болей на поверхности головы.

Когда стоит записаться на прием к врачу Когда боль настолько сильная, что сложно ее терпеть;

Когда болевые ощущения сопровождаются жжением;

Когда кожа чешется, а на поверхности есть язвы или гнойнички;

Когда чувствуются "стреляющие" ощущения под волосами.

Когда такие ощущения проявляются слишком часто и продолжаются долгое время.