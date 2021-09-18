Врач сборной Швеции о медицинских противопоказаниях спортсменок: «Вокруг проблемы существует «культура молчания», которая деструктивна»

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Bloomberg назвал самые богатые семьи в мире

News.ruиещё 13
3 часа назад

Bloomberg опубликовал список самых богатых семей мира. Рейтинг возглавили Уолтоны. Как известно, им принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart. Агентство оценило их состояние в $238,2 млрд.

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Фото: News.ruNews.ru

Компания Walmart была основана бизнесменом Сэмом Уолтоном в 1962 году, а на сегодняшний день число магазинов по всему миру превышает 10,5 тыс.

В рейтинг топ-5 самых богатых семей также вошли владельцы производителя кондитерских изделий семья Марс, главы американской нефтехимической корпорации семья Кох, хозяева французского дома моды Hermes семья Эрме, а также саудовская королевская семья Аль Сауд.

Ранее Forbes составил рейтинг богатейших женщин России, где первую строчку занимает основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук. За год состояние Бакальчук выросло на 1200% и составило $13 млрд. На втором месте — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Состояние основательницы копании «Интеко» оценивается в $1,3 млрд. Третье место у совладелицы группы «Черкизово» Лидии Михайловой с семьёй, её доход составил $1,3 млрд.

Здоровье,Татьяна Бакальчук,Сэм Уолтон,Елена Батурина,Лидия Михайлова,Юрий Лужков,Wal-Mart Stores,Черкизово,Bloomberg,Forbes,
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