Назван необходимый при смене времен года витамин

Турецкий врач отделения внутренних болезней, доктор Джума Эмироглу (Cuma Emiroglu) рассказал Cumhuriyet, что при смене времен года необходимо употреблять продукты, содержащие витамин B12. Специалист назвал продукты, которые особенно важно иметь в рационе осенью.

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Доктор утверждает, что со сменой времени года с лета на осень у людей усиливается чувство усталости. Из-за уменьшения солнечного воздействия метаболизм подвергается влиянию температурных колебаний. Из-за активизации борьбы с холодной погодой обмен веществ замедляется, а иммунная система слабеет. Также начинает возникать состояние подавленности и депрессии.

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«Преодолеть негативные последствия этого периода поможет надлежащее сбалансированное питание. Для поддержания иммунной системы употребляйте продукты, богатые белком и кальцием. У вас на столе также не должно быть недостатка продуктов, содержащих витамин В12», — сказал специалист.

По его словам, дефицит витамина B12 негативно влияет на нервную систему, что может служить причиной депрессии, перепадов настроения, проблем с памятью и трудностей в обучении, а также вызвать угнетенное и подавленное состояние.

В первую очередь врач посоветовал употреблять продукты, содержащие белок и кальций, такие как молоко, йогурт, кефир, сыр, яйца, мясо, курица, рыба. Во-вторых, необходимы продукты, содержащие витамин С и антиоксиданты, такие как шиповник, брокколи, апельсин, лимон или красный перец. Кроме того, важными помощниками иммунной системы являются богатые селеном продукты. Среди них: морепродукты, грибы, кунжут, цельнозерновые, чеснок, репчатый лук и яйца.

Кроме этого, врач напомнил, что с наступлением осени важно не допускать дефицита витамина D, поскольку это ослабляет иммунную систему и провоцирует болезни. Лучшим источником витамина D является солнце, однако такие продукты, как яйца, молоко, лосось, также богаты им, подытожил Эмироглу.