Назван напиток, способный продлить жизнь

Существенно продлить жизнь может один стакан молока в день. Такой вывод сделали ученые из Редингского университета, сообщает газета Express.

Исследователи проанализировали данные и показатели здоровья, что двух миллионов жителей США и Великобритании. Оказалось, что молоко на 14% уменьшает риск ишемической болезни сердца. Этот природный напиток может даже снизить уровень холестерина.

У людей, пьющих молоко, как правило, более высокий индекс массы тела, но прямой связи с диабетом ученые не нашли, отметил автор исследования Вимал Карани.