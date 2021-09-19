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Назван напиток, способный существенно продлить жизнь

Диана Товсепова
50 минут назад

Существенно продлить жизнь может один стакан молока в день. Такой вывод сделали ученые из Редингского университета, сообщает газета Express.

Назван напиток, способный продлить жизнь
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Исследователи проанализировали данные и показатели здоровья, что двух миллионов жителей США и Великобритании. Оказалось, что молоко на 14% уменьшает риск ишемической болезни сердца. Этот природный напиток может даже снизить уровень холестерина.

У людей, пьющих молоко, как правило, более высокий индекс массы тела, но прямой связи с диабетом ученые не нашли, отметил автор исследования Вимал Карани.

Ранее сообщалось о напитках, сокращающих жизнь женщин.

Здоровье,
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