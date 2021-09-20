Женщина перестала выпивать в одиночестве и похудела на 12 кг

Жительница Бедфордшира, Англия, 56-летняя Джоанна Тримарко начала регулярно заниматься спортом, перестала выпивать в одиночестве, отказалась от чипсов и в итоге сбросила 12,7 килограмма за год. Об этом сообщает Express.

Фото: Pixabay Pixabay

Желание похудеть возникло у Тримарко после отпуска в ОАЭ. По словам британки, поскольку она купила тур по системе «все включено», она ела и пила целыми днями. На новый год Тримарко отправилась в Шотландию, где она обнаружила, что на ней не застегиваются джинсы. Невозможность влезть в одежду подвигла женщину начать худеть.

Сразу после возвращения из Эдинбурга она нашла персонального фитнес-тренера и начала тренироваться по четыре-пять раз в неделю. Она чередовала кардио- и силовые упражнения. Когда началась пандемия коронавируса, Тримарко купила несколько тренажеров домой и продолжила регулярные занятия. Она также каждый день ходила пешком.

Помимо добавления физических нагрузок в ежедневную рутину, британка также изменила свой рацион. Она начала считать калории, отказалась от чипсов и значительно сократила потребление алкоголя. Если раньше Тримарко много выпивала с пятницы по воскресенье, то теперь она пьет только по особым случаям, например, во время Zoom-встреч с подругами.