В первый раз: визит к гинекологу, менструация и половая жизнь

Каждый день на протяжении жизни мы замечаем в себе новое. Меняется тело, настроение, интересы. С возрастом у девочки появляются особенности развития организма, начинается менструация, возникает необходимость регулярного посещения гинеколога. О том, в каком возрасте отвести ребёнка к специалисту на первый осмотр и как поговорить о самом сокровенном, оставаясь не только заботливым родителем, но и лучшим другом, расскажет эксперт телеканала “Доктор” детский гинеколог Ирина Осминина.

О личной гигиене

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Дать необходимую информацию о женском здоровье и гигиене девочке-подростку может мама, но только при условии, что между родителем и ребёнком установлены доверительные отношения. Специалисты выделили три правила интимной гигиены: ежедневная смена нижнего белья, влажная гигиена после посещения туалета и использование личного полотенца.

«Несоблюдение личной гигиены – прямой путь к инфекциям и воспалительным заболеваниям – вульвиты и вульвовагиниты. При выраженных, хронических процессах всегда есть риск распространения инфекции в вышележащие органы – шейку матки, матку и придатки, что в свою очередь может привести к бесплодию в будущем. Подмывание 1 раз в день – необходимый минимум. При менструации число подмываний в день необходимо увеличить», – говорит эксперт телеканала “Доктор”, детский гинеколог Ирина Осминина.

Начало менструации

«Я не согласна с популярным мнением о том, что девочки-подростки должны прийти на приём с мамой только после того, как у них начнется первая менструация. Я всегда рекомендую девочкам приходить ещё до менструации, потому что есть некоторые проблемы, которые могут возникнуть и о которых ни мама, ни девочка даже не догадываются. В силу того, что они могут этого просто не знать», – Ирина Осминина.

Разговаривая с дочерью на тему менструации, я бы убрала "не больно" и оставила только естественно и индивидуально (часто боль при месячных - как раз повод обращения к гинекологу). Но будьте внимательны к жалобам, с которыми ребёнок может к вам обратиться. Среди них – запах, зуд, выделения и боли при мочеиспускании – в таком случае необходимо срочно обратиться к врачу. Для регуляции менструального цикла, уменьшения болезненности и обильности менструаций, устранения проявлений гиперандрогении (гирсутизм, акне), иногда при хронических воспалительных заболеваниях внутренних женских половых органов специалист может назначить приём медикаментов.

Согласно международным рекомендациям, менструальное кровотечение длится 3-8 дней, промежуток между менструациями 24-38 дней, а объём теряемой крови 5-80 мл за менструацию. Собственно, следить за этими показателями и призван менструальный календарь. Сейчас существует множество программ для смартфона, которые упрощают процесс наблюдения до минимума и позволяют вовремя заподозрить отклонение от нормы. Но главное в первой менструации – знание девочки о том, что это такое и что ей следует делать в этот период.

Первый осмотр у гинеколога

Как подготовить дочь к походу к врачу? Независимо от возраста девочки, к первому посещению гинеколога подготовиться нужно заранее, и сделать это дома. Так девочка сможет избежать излишнего стеснения, дискомфорта и стресса. На приёме врач выяснит жалобы девочки, спросит о наличии заболеваний, о предыдущем лечении, выяснит рост и вес, рассчитает индекс массы тела. Далее предстоит осмотр кожи и слизистых, осмотр и пальпация молочных желез (для этого необходимо снять бюстгальтер). После врач пригласит девочку на кушетку или на гинекологическое кресло (в зависимости от возраста и иногда желания девочки), для осмотра наружных половых органов (предупредите, что нужно будет снять нижнее белье). При наличии половой жизни последует влагалищное и двуручное исследования. О технике их проведения крайне важно предупредить заранее! При отсутствии половой жизни в некоторых случаях может потребоваться двуручное исследование через прямую кишку. Чаще всего это самая дискомфортная часть осмотра и требует некоторой заблаговременной психологической подготовки со стороны родителей.

Первый сексуальный контакт

Рассказ о начале половой жизни должен начинаться с первых вопросов девочки о том, откуда берутся дети и плавно детализироваться, обрастая подробностями соответственно возрасту и готовности девочки понять ту или иную информацию. При таком подходе не возникает внезапная и неловкая беседа в подростковом периоде.