Откуда берется герпес и можно ли от него избавиться

Многие из нас в своей жизни сталкивались с герпесом. Проще говоря, это вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых. При этом есть восемь типов герпеса.
Герпес передается контактным и воздушно-капельным путем, проникая через слизистые оболочки полости рта, верхних дыхательных путей и половых органов. После тканевых барьеров, герпес оказывается в крови и в лимфе, а затем попадает во внутренние органы.
При этом врачи объясняют, что вирус герпеса есть практически у каждого человека. Но, как правило, он не активен. Просыпается вирус, когда снижается иммунитет.
Осенью, когда на улице промозгло и холодно, вирус может активизироваться. Кроме того, герпес может проснуться, если рядом будет находиться заболевший человек.
С вирусом можно бороться, но избавиться от него навсегда не получится.
"Навсегда избавиться от вируса невозможно, а бороться с проявлениями герпеса можно во время его размножения. При появлении герпеса на губах проводится лечение препаратами для локального применения (ацикловир, цикловир, зовиракс, панавир и т. д.). Чтобы предотвратить появление герпеса, необходимо своевременно проводить профилактическое лечение хронических заболеваний, избегать стрессов, высыпаться и правильно питаться...", — рассказала доктор Татьяна Шаповаленко, ведущая программы «О самом главном» изданию Aif.ru.