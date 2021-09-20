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Откуда берется герпес и можно ли от него избавиться навсегда

Диана Товсепова
1 час назад

Многие из нас в своей жизни сталкивались с герпесом. Проще говоря, это вирусное заболевание с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых. При этом есть восемь типов герпеса.

Откуда берется герпес и можно ли от него избавиться
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Герпес передается контактным и воздушно-капельным путем, проникая через слизистые оболочки полости рта, верхних дыхательных путей и половых органов. После тканевых барьеров, герпес оказывается в крови и в лимфе, а затем попадает во внутренние органы.

При этом врачи объясняют, что вирус герпеса есть практически у каждого человека. Но, как правило, он не активен. Просыпается вирус, когда снижается иммунитет.

Осенью, когда на улице промозгло и холодно, вирус может активизироваться. Кроме того, герпес может проснуться, если рядом будет находиться заболевший человек.

С вирусом можно бороться, но избавиться от него навсегда не получится.

"Навсегда избавиться от вируса невозможно, а бороться с проявлениями герпеса можно во время его размножения. При появлении герпеса на губах проводится лечение препаратами для локального применения (ацикловир, цикловир, зовиракс, панавир и т. д.). Чтобы предотвратить появление герпеса, необходимо своевременно проводить профилактическое лечение хронических заболеваний, избегать стрессов, высыпаться и правильно питаться...", — рассказала доктор Татьяна Шаповаленко, ведущая программы «О самом главном» изданию Aif.ru.

Здоровье,Татьяна Шаповаленко,Аргументы и Факты,
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