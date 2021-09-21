Этапы прохождения вакцинации от коронавируса рассказали медики

Человек, который пришёл в пункт вакцинации с целью защитить здоровье и поставить прививку от коронавируса, должен пройти ряд обязательных процедур, о которых сообщает ИА DEITA.RU.

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Сначала врач должен осмотреть человека, измерить его температуру и уточнить сведения о контакте с инфицированными людьми. Далее врач осмотрит зев, измерит уровень кислорода в крови, после чего пришедшему потребуется заполнить документ, подтверждающий согласие пациента на процедуру.

Перед этим врач оповестит о вероятных реакциях организма на вакцину. Как на первом, так и на втором этапе вакцинации препарат вводится внутримышечно. Второй компонент вводится спустя 21 день после первой прививки. Врачи напоминают, что даже после вакцинации необходимо носить защитную маску.

Особенно это важно в период формирования иммунитета; в течение 42 дней после введения первого компонента вакцины.