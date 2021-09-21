6 советов, как снизить вред от сидячего образа жизни

За последние несколько лет популярность удаленной работы выросла в разы. Возможно, этому поспособствовал карантин, возможно, многочисленные блогерские курсы по заработку в сети Как бы то ни было, факт остается фактом: все больше людей отказываются от традиционной работы «на дядю» и работают уже на другого «дядю», а может и на себя, но только уже сидя дома.

Естественно, у такой работы есть масса плюсов – хотя бы то, что не нужно вставать с утра пораньше. Но и минусы есть Самый главный – сидячий образ жизни, который негативно сказывается на общем состоянии здоровья. Можно ли минимизировать урон и как это сделать, читайте в нашем материале.

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Уже давно известно, что сидячий образ жизни чреват серьезными проблемами со здоровьем. Не только спина может «страдать» из-за вашей низкой активности. Доказано, что это увеличивает риск развития рака груди и кишечника, сердечно-сосудистых заболеваний и даже сахарного диабета. Ну и, конечно, проблемы со зрением и головные боли тоже никуда не делись Но что делать, если работа предполагает долгое сидение за компьютером?

В ходе исследования с участием более 40 тысяч человек, ученые выяснили, что для компенсации вреда от сидячего образа жизни, достаточно заниматься какой-либо активной деятельностью хотя бы 30–40 минут в день. Согласитесь, это совсем немного? ВОЗ так и вовсе рекомендует хотя бы 150 – 300 минут умеренной или 75 – 150 минут высокой активности в неделю! Это одна небольшая тренировка каждый день.

Но что делать, если времени на спорт совсем нет или здоровье не позволяет? Вот 6 простых советов, которые помогут вам двигаться больше.

Выбирайте прогулку пешком, а не поездку на транспорте

Если у вас есть возможность пройтись пешком, обязательно ею воспользуйтесь! Ходьба – это разновидность аэробных физических нагрузок, грубо говоря, тот же спорт. Она укрепляет мышцы, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и способствует сжиганию калорий. Вовсе не обязательно ходить пресловутые 10 тысяч шагов – ученые уже давно развеяли миф об их пользе. Но даже 5, 3 или 1 тысяча шагов уже лучше, чем ничего! Поэтому, если перед вами стоит выбор: ехать на транспорте или идти пешком, выбирайте второе.

Ходите по лестнице

По тому же принципу стоит отдавать предпочтение подъемам по лестнице, а не поездкам на лифте. Конечно, это не в том случае, если вы живете где-то на 20 этаже – преодоление такой большой дистанции может полностью выбить из сил, да и к тому же займет очень много времени. Но подняться на 4, 6, 7 этаж – почему бы и нет? Как и ходьба, это очень полезно для сердечно-сосудистой системы, включает в работу все основные группы мышц и увеличивает общую выносливость.

Купите фитнес-браслет

Чтобы мотивировать себя на ходьбу, стоит купить фитнес-браслет. Он помогает отслеживать количество пройденных шагов, контролировать пульс, уровень стресса и прочее. А еще в современных фитнес-браслетах есть одна очень полезная функция – напоминание об активности. Когда «умный» гаджет поймет, что вы засиделись, он сообщит вам об этом и предложит встать и немного подвигаться. Очень удобно, особенно, в моменты повышенной концентрации на работе, когда сам вовсе не задумываешься о том, сколько уже сидишь.

Делайте зарядку по утрам

Говорить о пользе зарядки по утрам можно бесконечно, но есть ли смысл, если и так все это знают. Знают, но не делают. А ведь это так просто: проснуться на 10 минут раньше и размять мышцы и суставы. Да, 10 минут вполне достаточно. Можете больше? Вперед! Но лучше хотя бы так, чем совсем ничего. К тому же, зарядка – это отличный способ избавиться от утренней усталости. Как раз то, что нужно, перед началом рабочего дня.

Чаще вставайте со стула

Старайтесь в течение рабочего дня двигаться как можно чаще. Даже при максимально сидячей работе это возможно. Сходить лишний раз умыться, вымыть руки, выпить воды, взять ручку, посмотреть в окно Не бойтесь «придумать» себе повод встать и пройтись. И ни в коем случае не ленитесь! Если вам что-то нужно – встаньте и возьмите это, а не просите кого-то подать.

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