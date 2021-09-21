5 причин, почему у вас выпирает живот

Многим женщинам выпирающий живот доставляет массу неудобств. Это не только портит внешний вид, но и может значительно понижать самооценку из-за того, что тело далеко от идеала с обложек журналов. Многие женщины с выпирающим животом комплексуют из-за этого и считают себя толстыми, но на самом деле это не так.

Существует масса причин, из-за которых у вас может выпирать живот. Вы можете быть действительно худой или обладать нормальным телосложением, но все равно будете смотреть на свой выпирающий живот. Если это вас беспокоит, попробуйте устранить остальные причины.

Видео дня

Задержка воды в организме

Не всегда большой вес и отсутствие пресса является следствием жировых отложений. Это может происходить из-за того, что в вашем организме скапливается жидкость. Это происходит по совершенно разным причинам: стресс, недостаток сна, медленный обмен веществ, задержка солей в организме. Это можно перечислять до бесконечности.

Если вас мучают отеки, то и выпирающий живот может быть следствием этого. Обратитесь к врачу для решения этой проблемы, и ни в коем случае не пользуйтесь народными или косметическими средствами до консультации специалиста. Многие женщины прибегают к диуретикам, они действительно помогают избавиться от воды в организме, но когда они прекращают это пить, вода накапливается вновь с новыми силами.

Кортизол

Гормон кортизол начинает активно вырабатываться во время стресса, который испытывает организм. Это может быть связано с чем угодно, начиная от дальнего перелета и заканчивая недосыпом. Многие диетологи и ученые сходятся во мнении, что из-за выработки кортизола в организме у некоторых людей накапливается жир в районе живота. То есть он не распределяется по телу, как это принято при нормальном состоянии организма.

Стоит отметить, что существует оптимальная доля жира, поэтому при выработке кортизола даже если вы начнете постоянно тренироваться и голодать, у вас живот не уйдет. Наоборот, стресс организма только увеличится, и после голодания он опять начнет накапливать жир в районе живота. Его также многие называют "надувной круг", так как он также может накапливаться в больших количествах по бокам.

Искривление позвоночника

Существует несколько типов искривления позвоночника, которые могут стать причиной выпирающего живота. Речь идет о лордозе и кифозе. Обычный сколиоз не влияет на строение и комплекцию вашего тела. При неправильной осанке также опускаются ягодицы, грудь начинает "обвисать", плечи становятся округлыми и сутулыми.

На самом деле искривление позвоночника влияет не только на фигуру, но и на здоровье в целом, поэтому, если вы страдаете от искривления, обязательно обратитесь к врачу. Он поставит вам точный диагноз и поможет восстановить осанку.

Проблемы с кишечником

Если у вас нерегулярный стул, постоянные запоры и повышенное газообразование, то наверняка у вас есть определенные проблемы с кишечником. Они могут возникнуть даже у приверженцев здорового питания. Такое может появиться у тех, кто употребляет, например, много протеина.

Также попробуйте сократить количество пищи, богатой клетчаткой. Этот нутриент необходим для здорового питания, но откажитесь от бобовых, капусты и лука.

Еще одним тревожным "звоночком" может быть непереносимость лактозы, глютена или фруктозы. Это способствует повышенному газообразованию.

Слабые мышцы тазового дна

Мышцы в этой области поддерживают тазовые органы. Они работают, когда человек пытается остановить необходимость опорожниться.

Слабость мышц тазового дна определяется тем, как вы можете чувствовать их и их сокращение. Попробуйте напрячь их в спокойном состоянии. Если у вас это не получается, значит они недостаточно сильные.