Врач назвал 4 главных помощника иммунитета

Осенью иммунитет сталкивается с новыми вызовами — и ему очень нужна поддержка.
В интервью радио Sputnik врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал о том, какие у иммунитета есть помощники в это нелегкое время. Первый — вакцинация от COVID-19 и гриппа.
«Вакцинация — это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена. Я бы посоветовал вакцинироваться от COVID-19, а также от гриппа», — говорит Кузьменко.
Второй помощник — ежедневные прогулки. «Человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Без этого минимума, считайте, ваш иммунитет разрушается», — предупредил врач.
Третий — так называемые вспомогательные средства, которые можно добавить в свой рацион.
Здесь все зависит от ваших кулинарных предпочтений. Можно пить чай с медом, с лимоном, с имбирем, можно пить какао. Можно есть больше фруктов, содержащих витамин C. Это хорошие вспомогательные средства, — сказал врач. И, наконец, последний помощник — избегание контактов с инфекцией. Нужно строго соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию. От людей, которые чихают и сморкаются, лучше держаться подальше, а перед едой или манипуляциями с лицом мыть руки.