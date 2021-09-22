Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Войти в почту

Врач назвал 4 главных помощника иммунитета

WMJ.ruиещё 9
7 часов назад

Осенью иммунитет сталкивается с новыми вызовами — и ему очень нужна поддержка.

Врач назвал 4 главных помощника иммунитета
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

В интервью радио Sputnik врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал о том, какие у иммунитета есть помощники в это нелегкое время. Первый — вакцинация от COVID-19 и гриппа.

«Вакцинация — это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена. Я бы посоветовал вакцинироваться от COVID-19, а также от гриппа», — говорит Кузьменко.

Второй помощник — ежедневные прогулки. «Человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Без этого минимума, считайте, ваш иммунитет разрушается», — предупредил врач.

Третий — так называемые вспомогательные средства, которые можно добавить в свой рацион.

Здесь все зависит от ваших кулинарных предпочтений. Можно пить чай с медом, с лимоном, с имбирем, можно пить какао. Можно есть больше фруктов, содержащих витамин C. Это хорошие вспомогательные средства, — сказал врач. И, наконец, последний помощник — избегание контактов с инфекцией. Нужно строго соблюдать правила гигиены и социальную дистанцию. От людей, которые чихают и сморкаются, лучше держаться подальше, а перед едой или манипуляциями с лицом мыть руки.

Здоровье,ИА Sputnik,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители