Врач назвал 4 главных помощника иммунитета

Осенью иммунитет сталкивается с новыми вызовами — и ему очень нужна поддержка.

В интервью радио Sputnik врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал о том, какие у иммунитета есть помощники в это нелегкое время. Первый — вакцинация от COVID-19 и гриппа.

«Вакцинация — это полномасштабные учения нашей иммунной системы для предотвращения впоследствии вторжения противника, то есть патогена. Я бы посоветовал вакцинироваться от COVID-19, а также от гриппа», — говорит Кузьменко.

Второй помощник — ежедневные прогулки. «Человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Без этого минимума, считайте, ваш иммунитет разрушается», — предупредил врач.

Третий — так называемые вспомогательные средства, которые можно добавить в свой рацион.