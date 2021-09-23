Ведущий Первого канала назвал пользу бани для здоровья

Ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус раскрыл пользу бани для здоровья взрослых и детей. Кроме того, врач описал способ приучать ребенка к парилке. Его пост доступен в Instagram.

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

По словам доктора, баню следует расценивать как «профилактическую физиопроцедуру», которая оказывает общеукрепляющее действие и улучшает адаптационные возможности организма.

«Теплый влажный пар хорошо действует на органы дыхания», — отметил Продеус, добавив, что парилку нельзя посещать во время острой фазы ОРВИ.

Врач подчеркнул, что из-за очень высокой температуры в баню не следует брать с собой младенцев в возрасте до полутора лет. Он порекомендовал приучать детей к парилке, когда им исполнится хотя бы три года.

«Начинайте с короткого времени в парилке, например, с минуты, и постепенно увеличивайте его. Не заводите ребенка сразу в разогретую до 90-100 процентов парилку — пусть он сначала привыкнет к более мягким температурам, 50-60 градусов, потом постепенно можно повышать. Все это подразумевает, что в баню ваша семья ходит регулярно и ребенку баня доставляет удовольствие!» — заявил доктор.

При этом у ребенка не должно быть никаких противопоказания к посещению бани, уточнил Продеус. Он объяснил, что высокая температура в парилке приводит к увеличению нагрузки на сердечно-сосудистую систему, поэтому посоветовал сажать детей на нижнюю полку, где температура менее высокая.

«Находясь в бане, не забывайте поддерживать питьевой режим! Пить лучше всего простую воду, можно травяной чай, если нет аллергии», — дополнил свой пост врач.