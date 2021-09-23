Названы 7 продуктов для хорошего сна осенью

Исследователи из Национального фонда сна США перечислили семь осенних продуктов, которые положительно влияют на качество сна осенью. Об этом пишет Eat This, Not That.

Ученые отметили, что в осенний период люди испытывают хандру и стресс. На этом фоне эксперты отметили успокаивающее действие миндаля из-за содержащегося в нем магния. Яблоки нужны организму, так как содержат большое количество витамина С, который помогает снизить уровень сахара в крови и артериальное давление, а также улучшить дыхание. Батат способствует глубокому сну. Индейка, из-за содержащегося в нем триптофана, воздействует на организм успокаивающе.