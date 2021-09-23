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Названы 7 продуктов для хорошего сна осенью

Стелла Шмель
1 час назад

Исследователи из Национального фонда сна США перечислили семь осенних продуктов, которые положительно влияют на качество сна осенью. Об этом пишет Eat This, Not That.

Названы 7 продуктов для хорошего сна осенью
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Ученые отметили, что в осенний период люди испытывают хандру и стресс. На этом фоне эксперты отметили успокаивающее действие миндаля из-за содержащегося в нем магния. Яблоки нужны организму, так как содержат большое количество витамина С, который помогает снизить уровень сахара в крови и артериальное давление, а также улучшить дыхание. Батат способствует глубокому сну. Индейка, из-за содержащегося в нем триптофана, воздействует на организм успокаивающе.

Также ученые отметили, что людям, страдающим бессонницей, следует есть кукурузу из-за содержащегося в ней мелатонина.

Кроме того, для организма полезна клюква и мускатный орех.

Ранее диетолог назвал опасные продукты для пожилых.

Здоровье,
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