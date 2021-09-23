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Названо опасное последствие COVID-19

Lenta.ru
59 минут назад

Названо опасное последствие COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Исследования международной команды ученых показали, что следствием заражения коронавирусной инфекцией может быть возникновение синдрома Гийена — Барре. Опасное последствие COVID-19 названо в статье ученых, опубликованной в журнале Brain.

C начала пандемии коронавируса стало известно более чем 90 случаев развития у зараженных COVID-19 синдрома Гийена — Барре, аутоиммунного расстройства, при котором иммунная система атакует нервы человека, что приводит к мышечной слабости, а в некоторых случаях и к параличу. Однако оставалось неизвестным, является ли это совпадением или действительно ли болезнь приводит к синдрому.

Исследователи проанализировали данные о здоровье 49 пациентов из стран Европы и Китая, у которых с января по май 2020 года диагностировали синдромом Гийена — Барре. 22 процента из них до его развития заболевали коронавирусной инфекцией. Все они были старше 50 лет, у них часто был паралич лицевого нерва и тяжелая форма синдрома, при которой они не могли некоторое время даже самостоятельно ходить. При госпитализации у 73 процентов из них обнаруживалось повышенное воспаление.

В то же время исследователи отмечают, что за первые четыре месяца пандемии число случаев синдрома Гийена — Барре по сравнению с таким же отрезком в предыдущие годы не увеличивалось. Таким образом, несмотря на то что заражение COVID-19 может приводить к развитию синдрома, сильная ассоциация между двумя болезнями маловероятна, заключают исследователи.

Здоровье,
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