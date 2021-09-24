Как не заболеть в сезон простуд: рацион для иммунитета

Осенне-зимний сезон – это период острых респираторных инфекций. Самое время подумать об иммунитете. Не забывайте поддерживать защитные силы организма, чтобы не разболеться при встрече с вредоносными микроорганизмами. В этом вам помогут здоровый сон, оптимальная физическая нагрузка, отказ от вредных привычек и, конечно же, полноценное и сбалансированное питание.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Какие продукты полезно включать в рацион, чтобы повысить защитные силы организма в сезон простуд? На этот вопрос «Летидору» ответила Светлана Акаева, гастроэнтеролог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге (@smclinicspb) .

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Фрукты и овощи, богатые витамином С

Речь идет о цитрусовых (апельсин, лимон, мандарин), киви, шиповнике, красном перце, квашенной капусте.

Эти продукты содержат много витамина С, который является мощным антиоксидантом.

Не забывайте и о зелени – она, помимо прочего, содержит в себе витамины группы В и фолиевую кислоту , что благотворно влияет на процессы деления иммунных клеток.

Специи и пряности

Чеснок, имбирь, корица, куркума, черный перец содержат в своем составе природные вещества, обладающие прямым противомикробным действием.

Но не переусердствуйте! Слишком пряные блюда могут вызвать проблемы с желудком или аллергию.

Белки животного происхождения

В сезон простуд не забывайте включать в рацион мясо птицы, говядину и субпродукты.

Белковые молекулы этих продуктов активно участвуют в иммунном ответе на внедрение чужеродного микроорганизма. Плюс ко всему красное мясо и печень имеют в себе большие запасы железа, которое играет значимую роль во многих обменных процессах в организме.

Продукты – источники жирорастворимых витаминов Е и D

Научно доказано, что дефицит витамина D потенциально увеличивает риск тяжелых респираторных инфекций. Чтобы этого избежать, следует употреблять в пищу жирные сорта рыбы (скумбрия, лосось, тунец, сельдь), икру, печень трески, яичный желток. Витамин Е входит в состав мощных антиоксидантных систем, которые борются с окислительным стрессом в организме. А в большом количестве он содержится в лососе, оливках, орехах, ореховых и семечковые маслах, кураге.

Бобовые, орехи, крупы

Чтобы поддержать защитные силы организма в сезон простуд, включайте в свой рацион бобовые, орехи и зерновые культуры (гречневая крупа, рис, овес) – эти продукты богаты медью, цинком и селеном.

Эти микроэлементы необходимы организму для нормального функционирования иммунной системы на молекулярном уровне.

Питьевой режим

Не стоит забывать о соблюдении питьевого режима, так как с жидкостью из организма выводится большинство токсинов и продуктов распада веществ.

Оптимальным будет потребление 1,5-2 литров воды в день (в зависимости от массы тела).