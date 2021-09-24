Ген худобы — миф или реальность

Почему кто-то толстеет буквально от запаха пончиков, а кто-то может позволить себе любые гастрономические излишества и при этом хвастается поджарой фигурой? Как так получилось, что кому-то для похудения нужно просто немного уменьшить порции и пару раз подтянуться на турнике, а для кого-то попытка согнать пару кило превращается в столетнюю войну? Мы много слышали про обмен веществ, волшебные системы питания и супертренировки, но, может, секрет успеха на уровне ДНК — и существует некий «ген похудения», благодаря которому одни всегда будут стройнее других? Мы спросили у нутрициолога, стоит ли всерьез относиться к этой гипотезе.

Фото: Peopletalk Peopletalk

Ксения Черная, нутрициолог, соосновательница онлайн-школы «Pro-Здоровье»

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Бесконечность вариаций: гены, которые влияют на стройность

Учёные не оставляют попытки найти так называемые «гены похудения». Подобные исследования хорошо финансируются, ведь хоть какая-то зацепка и близость к открытию стала бы золотой жилой. Поэтому и научных статей на этот счёт масса. По данным Harvard Health, учёные нашли более 400 различных генов, которые являются причинами избыточного веса. Они влияют на аппетит людей, на их чувство сытости, на метаболизм, на то, насколько легко они сжигают жир, и даже на склонность к «эмоциональному перееданию».

При этом важно учитывать, что влияние этих генов весьма опосредованно — например, через активность поджелудочной железы и её способность к выбросу инсулина. Или через способность нейронов создавать сильные связи в мозгу, формирующие зависимое поведение. Если добавить в эти «схемы» различные вариации и сочетания генов, влияющие на множество процессов в организме, — то можно получить бесконечное количество «конфигураций похудения».

Например, группа ученых Кембриджского университета во главе с профессором Садафом Фаруки нашли 120 таких вариаций. Статистическими методами исследователи выявили, что на долю этих генов приходится пятая часть массы человека. То есть, до 10-20 (не более) лишних килограммов. Ещё 16 вариаций генов, влияющих на индекс массы тела, выявили в результате обширного генетического тестирования более 645 000 человек в Великобритании и США. Статья была опубликована в научном журнале Science. Углублённый анализ этого исследования показал, что только четверо из 10000 человек обладают способностью меньше полнеть из-за удачного сочетания целого ряда генов. Согласитесь, шанс попасть в компанию счастливчиков, которые едят и не полнеют, не очень высок.

Плохая наследственность

Тем не менее, мы довольно часто слышим от людей, что похудеть им «мешают гены». И не просто слышим, а склонны этому верить. Ведь и правда, у человека отец «с животиком», полные мама и бабушка – может ли он быть стройным с такой «наследственностью»? Нутрициологи уверенно предполагают: может.

Лишний вес безусловно связан с наследственностью. Но наследственность эта не генетическая. Наследуем мы фенотипическое поведение – семейные пищевые привычки. Исследования доказали, что пищевые паттерны ребёнка на 90% совпадают с привычками его родителей, которые передаются из поколения в поколение. Если в семье принято пропускать завтрак, употреблять фастфуд, есть на ходу и транслировать ребенку, что «брокколи — гадость», то не следует ожидать, что он будет с удовольствием питаться проростками и овощами. Тем не менее, неправильное питание вызывает нарушения пищеварения и множество других проблем, включая ожирение, в дальнейшем.

Вспомните себя в детстве. Родители наверняка пытались кормить вас правильно. У вас был свой режим питания, вас заставляли есть супы и овощи, а вы мечтали вырасти и, наконец, как взрослые, начать есть всё, что хочется. Ситуация, когда ребенок сам по себе, а родители сами по себе, абсолютно неблагоприятна для формирования правильных привычек. Поэтому, если вы родитель, начинать надо с себя.