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Врач назвал эффективный способ убрать жир на животе

Вечерняя Москва
1 час назад

Жир на животе нередко становится поводов для расстройства и смущения, причем как у женщин, так и у мужчин. О том, как избавиться от лишних складок в той области, откуда жир уходит тяжелее всего, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.

Врач назвал эффективный способ убрать жир на животе
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Он признал, что вес часто уходит очень медленно, несмотря на колоссальные усилия и изнуряющие диеты.

— Многие диетологи говорят, что нужно подождать недели две, иногда месяц, и вес опять начнет падать. В принципе, это правильно. Но можно с этим бороться с помощью белковых дней и силовой нагрузки, — рассказал специалист.

По его словам, при такой диете необходимо максимально снизить количество углеводов, пить много воды и заниматься спортом, передает «Российская газета»..

Здоровье,Алексей Ковальков,"Российская газета",
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