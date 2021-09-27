Врач назвал эффективный способ убрать жир на животе

Жир на животе нередко становится поводов для расстройства и смущения, причем как у женщин, так и у мужчин. О том, как избавиться от лишних складок в той области, откуда жир уходит тяжелее всего, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.