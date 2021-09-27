Врач назвал эффективный способ убрать жир на животе

Жир на животе нередко становится поводов для расстройства и смущения, причем как у женщин, так и у мужчин. О том, как избавиться от лишних складок в той области, откуда жир уходит тяжелее всего, рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков.
Он признал, что вес часто уходит очень медленно, несмотря на колоссальные усилия и изнуряющие диеты.
— Многие диетологи говорят, что нужно подождать недели две, иногда месяц, и вес опять начнет падать. В принципе, это правильно. Но можно с этим бороться с помощью белковых дней и силовой нагрузки, — рассказал специалист.
По его словам, при такой диете необходимо максимально снизить количество углеводов, пить много воды и заниматься спортом, передает «Российская газета»..