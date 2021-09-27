Опасно ли смешивать сырую и кипяченую воду

Существует несколько теорий о запрете смешивания кипяченой и сырой воды. "Рамблер" выяснил, что об этом думает наука.

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Люди старшего поколения вряд ли будут разбавлять кипяченую воду сырой, аргументируя это тем, что данная манипуляция может привести к кишечным расстройствам. Тошнота, рвота, , диарея, боли в животе — лишь малая часть неприятностей, которые, по уверению наших бабушек, может приключиться после утоления жажды такой смешанной водой. Вред здоровью от употребления одновременно кипяченой и сырой воды пытаются объяснить некоторыми теориями:

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Кипяченая вода мертвая, а некипяченая — живая

Часто говорят, что кипяченая вода менее полезна, поскольку в ней после нагревания не остается никаких полезных веществ. Однако на самом деле в сырой воде из полезных веществ, по сути, содержатся только соли. Их концентрация после кипячения в воде действительно снижается, но они не пропадают полностью. То есть утверждение о том, что кипяченая вода совершенно “пустая”, неверно.

Разнородный состав кипяченой и сырой воды опасен для кишечника

В данном случае мы говорим о теории, что в смешанной воде состав солей переплетается таким образом, что может вызвать диарею. Действительно, определенное смешение солей может действовать как слабительное, но дело в том, что в обычной воде (даже в смешанной) соли просто не могут соединиться подобным образом. Выходит, эта теория ошибочна.

Вредные микроорганизмы из сырой воды начинают очень быстро размножаться в кипяченой

Проще говоря, приверженцы этой теории полагают, что если, например, разбавить горячий чай сырой водой, в нем буквально через пару минут начнется процесс размножения бактерий. Следовательно, пить этот чай ни в коем случае нельзя. На деле же на размножение бактерий (на скорость в том числе) влияет благоприятная среда и тепло. Поэтому чай, в который добавили сырую воду, действительно испортится. Правда, уйдет на это не меньше четырех часов.

При этом надо понимать, что кипячение воды убивает 9,5 из 10 существующих опасных для здоровья человека вредных микроорганизмов. Но и сырая вода, стоит отметить, уже вовсе не такая, как много лет назад. И если ранее люди приносили воду в дом из реки или колодца и единственным способом ее обеззаразить было обязательное кипячение, то сегодня водопроводная вода проходит многоступенчатую систему очистки и фильтрации. То есть в сравнение с сырой водой, о которой речь шла ранее, вода, льющаяся из наших кухонных кранов, никак не идет.

То есть, если в прошлом добавление сырой воды в кипяченую полностью нейтрализовало бы весь эффект кипячения (вода вновь наполнялась микроорганизмами, способными нанести вред здоровью), то теперь никакой особой опасности это не несет.