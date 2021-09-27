Невролог назвала опасности высокого уровня холестерина

Заместитель главного врача ГКБ 29 имени Баумана депздрава Москвы, врач-невролог высшей категории Татьяна Вон заявила, что высокий уровень холестерина может спровоцировать головную боль и другие неожиданные последствия. Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Как объяснила врач, опасность высокого холестерина в крови связана с сосудами.
«Холестерин как паровоз собирает молекулы липопротеинов низкой плотности и откладывается на внутренние стенки сосудов. Называется это стеноз и поражает сосуды сначала сердца, аорты, потом сосуды головного мозга, чаще всего это сонные артерии», — сказала Татьяна Вон.
Повышенный уровень холестерина оказывает влияние на память. Со временем она может ухудшиться у человека. Кроме того, холестерин может стать причиной патологии сосудов.
Чтобы следить за уровнем холестерина, необходимо каждый год сдавать биохимический анализ крови. Врач отметила, что особенно эта рекомендация касается пожилых людей.
Диетолог Дюрдане Кескинер рассказала, что существует два вида холестерина: «хороший» (ЛПВП) и «плохой» (ЛПНП). Они должны быть сбалансированы в организме. Чтобы снизить уровень ЛПНП, медик посоветовала регулярно заниматься спортом и правильно питаться. Кескинер призвала есть меньше жирного мяса, колбасных изделий и фастфуда. Также стоит отказаться от твердых жиров, например, маргарина и сала, и выбирать нежирные молочные продукты. Для снижения уровня «плохого» холестерина необходимо добавить в рацион овсяные отруби, орехи, рыбу, яблоки, чеснок, репчатый лук, грейпфруты, яблоки, груши, оливковое масло и чаи.