Невролог назвала опасности высокого уровня холестерина

Заместитель главного врача ГКБ 29 имени Баумана депздрава Москвы, врач-невролог высшей категории Татьяна Вон заявила, что высокий уровень холестерина может спровоцировать головную боль и другие неожиданные последствия. Об этом она рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как объяснила врач, опасность высокого холестерина в крови связана с сосудами.

«Холестерин как паровоз собирает молекулы липопротеинов низкой плотности и откладывается на внутренние стенки сосудов. Называется это стеноз и поражает сосуды сначала сердца, аорты, потом сосуды головного мозга, чаще всего это сонные артерии», — сказала Татьяна Вон.

Повышенный уровень холестерина оказывает влияние на память. Со временем она может ухудшиться у человека. Кроме того, холестерин может стать причиной патологии сосудов.

Чтобы следить за уровнем холестерина, необходимо каждый год сдавать биохимический анализ крови. Врач отметила, что особенно эта рекомендация касается пожилых людей.