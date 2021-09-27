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Эндокринолог посоветовала, как пережить рекордно низкое давление

Газета.Ru
2 часа назад

Эндокринолог Мария Васильева дала таким людям советы, которые помогут устранить негативные последствия низкого атмосферного давления, неприятно сказывающие на состоянии здоровья метеозависимых людей. Об этом сообщает 5-tv.ru.

Назван способ пережить рекордно низкое давление
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Она подчеркнула, что природному явлению подвержены в основном люди с хроническими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной и хронической астмой, а также с ишемической болезнью сердца.

В случае, если перепады давления негативно сказались на самочувствии человека, Васильева посоветовала остаться дома. По ее словам, это не поможет избавиться от ухудшения общего состояния, но поможет избежать обморока в общественных местах. Поддержать сил и не допустить слабость поможет правильное питание.

"Когда у нас идет снижение глюкозы в крови, на это реагирует парасимпатическая нервная система, поэтому ухудшение состояния такие люди испытывают чаще", — утверждает Васильева.

Плотный завтрак обеспечит организм калориям, но следует избегать большого количества кофеина, алкоголя и употребления табачных изделий. Другим фактором, который положительно сказывается в дни перепада атмосферного давления – сон. Эндокринолог также следует избегать физических нагрузок и стрессовых ситуаций, которые могут перенапрячь организм.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в России не ожидается "бабье лето", зато будет "много солнца", а из-за антициклона установится высокое давление.

Здоровье,Мария Васильева,
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