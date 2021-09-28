3 способа закаливания горла

Замороженный грейпфрут и другие методики: «Рамблер» разбирался, как закалить горло и уменьшить риск заражения ОРВИ.

Специалисты объясняют, что в период пандемии коронавируса особенно важно закаливать горло, потому как бактерии и вирусы попадают в органы именно через дыхательные пути.

В глотке человека есть лимфоэпителиальное кольцо – аденоиды, миндалины (небные и язычная) и трубные валики. Инфекция будет устранена и не пройдет дальше, если они закалены.

Скандинавская методика

Для закаливания горла специалисты рекомендуют скандинавскую методику. О ней РИА Новости рассказал кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, врач-отоларинголог высшей категории.

Способ простой и вкусный. Нужно залить в формочки для льда грейпфрутовый сок и заморозить. Диаметр льдинки не должен быть больше 5 сантиметров.

Специалист рекомендует один-два раза в день рассасывать льдинки. Они содержат витамин С, который укрепляет слизистую горла, а лед способен натренировать лимфоидную ткань на задней стенке глотки.

Вода всему голова

Самый простой и рабочий метод – пить не теплую, а прохладную воду. Такой способ укрепит слизистую горла, повысив способность сопротивляться инфекциям. Специалисты рекомендуют два раза в день полоскать горло водой с температурным режимом в 25 градусов. Каждые четыре дня следует понижать температуру на один градус, доведя ее до 15 градусов.

При этом можно вместо воды использовать настой из лекарственных трав (календула, ромашка, кора дуба) в пропорциях 1 чайная ложка сырья на стакан воды. Полезно также добавить в жидкость немного морской соли.

А можно мороженое?

Самый приятный способ закалять горло и для взрослого, и для ребенка — мороженое. Можно есть по одному мороженному в день, не злоупотребляя.

Рекомендуется также делать домашнее мороженое, добавляя ягоды, фрукты и измельченные орехи.