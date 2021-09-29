5 причин не доверять соцсетям при выборе врача

Сарафанное радио – один из самых популярных способов получить нужную информацию. Но если раньше мы спрашивали совета исключительно у друзей и знакомых, то теперь этот круг значительно расширился, и мы все чаще обращаемся к интернет-сообществам, в том числе, и родительским. Просьба «посоветуйте врача» одна из самых популярных, и под ней всегда есть комментарии и ссылки.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Почему не всегда стоит ли им доверять?

Видео дня

Понятие «хороший врач» у каждого свое

Если какая-то мама восхищается методами лечения, неплохо бы знать, что она вообще думает по поводу медицины, как относится к применению БАД и альтеративным методам лечения. И если ваши взгляды на вакцинацию и применение антибиотиков совпадают, к мнению можно прислушаться. Но приверженец фитотерапии и натуропатии вряд ли найдет понимание у адепта доказательной медицины, и в итоге оба потратят время зря, а кое-кто еще и деньги.

«Инстаграм» не отражает реальность

В наше время социальные сети для многих – рабочий инструмент, и медики не исключение. Практически каждая мама подписана на десяток-другой страничек самых разных специалистов. Одни пишут смешные и жизненные посты, другие дают полезные советы родителям заболевших детей, объясняют, какие витамины выбрать и что учитывать, делая ребенку прививку от гриппа , третьи постят красивые фото и поддерживают интереснейшие дискуссии. Но при этом нельзя знать наверняка, кто именно пишет прекрасные посты, сам доктор или дорогой копирайтер (и хорошо, если со слов медика). Если врач известный, пусть даже в рамках небольшого города, над его имиджем в социальной сети может работать несколько человек, включая фотографа, визажиста и консультанта, который помогает выбрать наиболее острые темы для публикации. Но вот беда – на прием вместе с доктором эти люди вряд ли придут.

Личный опыт никто не отменял

В первую очередь, хороший врач – тот, кто смог помочь. Насморк был и прошел, горло болело и перестало. Это происходит в случае, когда медик поставил правильный диагноз и подобрал нужное лечение. Или когда организм справился сам, и помогло время, обильное питье и отдых, а вовсе не восемь дорогих препаратов. Узнать наверняка, в чем секрет успеха, невозможно. Но даже если родитель утверждает, что доктор помог ребенку, знать точно этого нельзя. Верно и обратное: осложнения могут быть вызваны вовсе не ошибочными назначениями педиатра или лора, а особенностями здоровья ребенка.

Любая похвала может быть рекламой

Это касается и клиники, которую расхваливает популярный блогер, и конкретного специалиста, под именем которого на странице медицинского центра сплошь положительные отзывы: добрый, мудрый, заботливый, с одного взгляда понимает, в чем дело. Критические отзывы тоже стоит делить на два: за ними может скрываться сведение личных счетов или какие-то обиды.

К популярным врачам невозможно попасть