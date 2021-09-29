5 причин не доверять соцсетям при выборе врача

Сарафанное радио – один из самых популярных способов получить нужную информацию. Но если раньше мы спрашивали совета исключительно у друзей и знакомых, то теперь этот круг значительно расширился, и мы все чаще обращаемся к интернет-сообществам, в том числе, и родительским. Просьба «посоветуйте врача» одна из самых популярных, и под ней всегда есть комментарии и ссылки.
Почему не всегда стоит ли им доверять?
Если какая-то мама восхищается методами лечения, неплохо бы знать, что она вообще думает по поводу медицины, как относится к применению БАД и альтеративным методам лечения. И если ваши взгляды на вакцинацию и применение антибиотиков совпадают, к мнению можно прислушаться. Но приверженец фитотерапии и натуропатии вряд ли найдет понимание у адепта доказательной медицины, и в итоге оба потратят время зря, а кое-кто еще и деньги.
В наше время социальные сети для многих – рабочий инструмент, и медики не исключение. Практически каждая мама подписана на десяток-другой страничек самых разных специалистов. Одни пишут смешные и жизненные посты, другие дают полезные советы родителям заболевших детей, объясняют, какие витамины выбрать и что учитывать, делая ребенку прививку от гриппа , третьи постят красивые фото и поддерживают интереснейшие дискуссии. Но при этом нельзя знать наверняка, кто именно пишет прекрасные посты, сам доктор или дорогой копирайтер (и хорошо, если со слов медика). Если врач известный, пусть даже в рамках небольшого города, над его имиджем в социальной сети может работать несколько человек, включая фотографа, визажиста и консультанта, который помогает выбрать наиболее острые темы для публикации. Но вот беда – на прием вместе с доктором эти люди вряд ли придут.
В первую очередь, хороший врач – тот, кто смог помочь. Насморк был и прошел, горло болело и перестало. Это происходит в случае, когда медик поставил правильный диагноз и подобрал нужное лечение. Или когда организм справился сам, и помогло время, обильное питье и отдых, а вовсе не восемь дорогих препаратов. Узнать наверняка, в чем секрет успеха, невозможно. Но даже если родитель утверждает, что доктор помог ребенку, знать точно этого нельзя. Верно и обратное: осложнения могут быть вызваны вовсе не ошибочными назначениями педиатра или лора, а особенностями здоровья ребенка.
Это касается и клиники, которую расхваливает популярный блогер, и конкретного специалиста, под именем которого на странице медицинского центра сплошь положительные отзывы: добрый, мудрый, заботливый, с одного взгляда понимает, в чем дело. Критические отзывы тоже стоит делить на два: за ними может скрываться сведение личных счетов или какие-то обиды.
Возможно, врач, которого хвалят в сообществах и лайкают на его страничке, действительно хорош. Но популярность тут играет злую шутку: запись к такому специалисту возможна за несколько месяцев минимум, а начинать копить деньги стоит примерно за такое же время. Если речь идет о серьезном или сложном заболевании, это обоснованно. Но получить советы по поводу вакцинации или лечения насморка можно и у другого специалиста, а то и просто почитать посты с соответсвующими хэштегами.