7 привычек, которые приближают ваш инфаркт

Врач-кардиохирург Григорий Есион — о факторах риска, которые вы должны знать.

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Согласно последним медицинским исследованиям, ряд заболеваний, в том числе и сердечно-сосудистые, стремительно молодеют. Это не может не вызывать обеспокоенность, даже если сейчас вы считаете, что у вас или ваших близких нет никаких предпосылок к развитию инфаркта. Некоторые факторы риска, например, наследственность или возраст, мы не можем контролировать. Однако есть ряд повседневных привычек, на первый взгляд, вполне безобидных, которые могут оказаться потенциально фатальными, так как каждая из этих привычек увеличивает риск развития инфаркта. Что же вредит нашему сердцу сильнее всего?

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1. Привычка курить. Курение — один из самых серьезных факторов риска сердечных заболеваний. На долю этой привычки приходится почти треть смертей, связанных с сердечными заболеваниями. Даже одна затяжка вызывает спазм сосудов, который в сочетании с другими факторами (например, пожилым возрастом) может вызвать инфаркт или инсульт. Каждый раз, когда мы вдыхаем табачный дым, в организм попадает более 5000 химических веществ, многие из которых вредны для здоровья. Одним из этих химических веществ является окись углерода, которая снижает количество кислорода в крови, что вредит нашему сердцу. Под курением мы подразумеваем использование не только привычных всем сигарет, но и современных альтернатив — вейпов, электронных сигарет и т. д. Все это нельзя назвать здоровой альтернативой. Лучший способ избежать вреда курения — бросить курить.

2. Привычка принимать свой лишний вес как данность. Ожирение в области живота особенно опасно для сердца. Измерьте свою талию, и если она больше 88 см (у женщин) и 100 см (у мужчин), вы находитесь в зоне риска. Перестаньте считать свой лишний вес нормой, начните худеть. Даже небольшая потеря веса полезна для сердца.

3. Привычка регулярно пить алкоголь. Употребление алкоголя негативно влияет на здоровье вашего сердца. Алкоголь повышает кровяное давление и благодаря своей калорийности ведет к повышению уровня триглицеридов — наиболее распространенного типа жира в нашем теле. В свою очередь, эти два фактора повышают риск развития заболеваний сердца. Даже один бокал вина или пива приводит не только к нарушению обмена веществ, но и к тому, что, выпивая, мы начинаем бесконтрольно закусывать, потребляя при этом не самые полезные продукты. Для многих алкоголь — это еще и повод выкурить сигарету, поэтому в комплексе, даже один бокал вина чреват рисками для сердечно-сосудистой системы.

4. Неумение реагировать на стресс. Стресса не избежать в современной жизни, но можно научиться правильно на него реагировать. Стандартная реакция на стресс ведет к повышению артериального давления, которое является одним из главных факторов риска развития инфаркта. Научившись справляться со стрессом, вы в значительной степени обезопасите себя и от риска получить сердечный приступ. Стремиться к тому, чтобы полностью оградить себя от стресса, не нужно. Умеренный стресс всегда был в жизни человека, и в определенной степени он является необходимой тренировкой для сердечно-сосудистой системы. Опасным для здоровья является именно чрезмерный стресс или постоянное, изо дня в день, действие стрессовых факторов. Избегайте стрессовых перегрузок и учитесь правильно реагировать на стресс в повседневной жизни.

5. Привычка игнорировать регулярные физические нагрузки. Отсутствие регулярной физической активности способствует высокому уровню холестерина в крови и ожирению. Люди, которые смогли приучить себя к регулярным умеренным физическим нагрузкам, имеют в том числе и более низкое кровяное давление, и в разы более низкий риск развития инфаркта и инсульта. Последние рекомендации по профилактике заболеваний и укреплению здоровья предполагают не менее 2–2,5 часов упражнений в неделю. Вид упражнений не так важен, даже если вы просто ходите 40 минут в день, намного важнее регулярность.

6. Любовь к снекам и сосискам. Избыток соли в повседневном рационе ведет к тому, что мы начинаем больше пить. Это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и ведет к повышению артериального давления, что является фактором риска сердечных заболеваний. Контролировать соленость блюд несложно. Готовя дома, оставляйте еду чуть недосоленной. Так вы убьете сразу двух зайцев: сократите ежедневное потребление соли домочадцами и приучите их есть малосоленую еду. Однако важно помнить, что большую часть соли мы потребляем с переработанными, готовыми продуктами. В их число входят консервированные овощи, мясные полуфабрикаты, чипсы и другие соленые закуски. Необходимо строго ограничивать и контролировать потребление таких продуктов питания. Правило, которому стоит следовать: не больше 1500 мг соли в день.