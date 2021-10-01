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Диетолог звезд назвала три правила похудения

Lenta.ruиещё 2
21 минуту назад

Индийский диетолог Мунмун Ганеривал, помогающая сбрасывать вес звездам Болливуда, назвала три правила похудения. Об этом сообщает издание The Hindustan Times.

Диетолог звезд назвала три правила похудения
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По мнению эксперта, желающим сохранить здоровый вес следует выработать правильные привычки и не рассчитывать, что им помогут кратковременные диеты. Она советует при питании следовать «принципу трех В»: верное качество, верное количество и верное время. В этом случае не придется заниматься подсчетом калорий или ограничивать себя.

Согласно принципу верного качества, важно, чтобы еда была качественной и полезной, а ее калорийность не играет особой роли. Ганеривал вспоминает, как опубликовала в Instagram фотографию сметанного яблока — тропического плода, который выращивают в Индии. «Люди тут же стали интересоваться, сколько в нем калорий, и не наберут ли они вес, если его съедят», — рассказывает она. По ее словам, подобные вопросы должны беспокоить только в тех случаях, когда речь идет о переработанной пище. А свежий плод в его исходной, непереработанной форме можно есть всегда.

Верное время для еды, по мнению диетолога, начинается после рассвета и заканчивается с закатом. Это, по ее словам, означает, что следует просыпаться не позднее, чем спустя два-три часа после восхода, и ложиться спать задолго до полуночи.

«Третий фактор — это верное количество, — утверждает Ганеривал. — Не надо пользоваться приложениями, чтобы считать углеводы и калории или измерять порции, которые вы собираетесь съесть. Просто жуйте пищу медленно, как следует, и ни на что не отвлекайтесь, пока едите». По ее словам, в этом случае и без приложений будет ясно, когда пора остановиться.

Здоровье,
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