Боли и нарушения сердца: врач объяснила, кому опасно пить кофе

Врачи с трудом приходит к единому мнению насчет пользы и вреда кофе. Но диетолог и заместитель директора по лечебной работе клиники «Питание и здоровье» Дарья Русакова посоветовала отказаться от утреннего кофе на голодные желудок. Этого мнения придерживаются и другие врачи.

По мнению эксперта, чашка утреннего кофе на голодный желудок может нарушить переваривание пищи и даже вызвать болевые ощущения.

"Кофе не рекомендовано людям с заболеваниями нервной системы, например, с повышенной возбудимостью. От кофе придется отказаться и тем, у кого есть заболевания ЖКТ, связанные с повышенной кислотностью. Для таких людей утро, начавшееся с кофе натощак, спровоцирует повышение кислотности", сообщила диетолог.

Лучше не пить кофе детям и беременным и граничить потребление кофе стоит при нарушении сердечного ритма и различных типах аритмии.

Однако сказать, что кофе вредит, тоже нельзя. Кофе действительно помогает взбодриться и это безопаснее, чем энергетик.

Чтобы увеличить пользу кофе, напиток не стоит смешивать с сахаром или молоком. Так как сочетания с молочным белком перевариваются сложнее, а сахар всасывается быстрее.

Также кофе можно пить тем, кто сидит на диете. Для тех, кто равнодушен к кофе, есть альтернативные варианты — черный и зеленый чай.