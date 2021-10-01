Диетолог назвала овощ, который поможет бороться с простудой

"Морская капуста – это хороший источник йода. Чтобы заботиться о щитовидной железе и работе иммунной системы, надо добавлять в рацион морскую капусту. Она подходит для любого приема пищи – и как самостоятельное блюдо, и в качестве гарнира к мясному блюду. Если мы будем ее употреблять в небольшом количестве каждый день или в большем количестве, но через день, то это будет большой плюс для нашего иммунитета", — отметила диетолог.