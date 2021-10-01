Диетолог назвала овощ, который поможет бороться с простудой

Осенью иммунитет подвергается серьезному испытанию из-за постоянного риска подхватить вирус. Известный диетолог и кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, какой овощ поможет поддержать организм. Ее слова передает радио Sputnik.
По ее словам, за выработку иммунных клеток в организме отвечает щитовидная железа. А вот для ее эффективной работы телу требуется йод в нужных количествах. Необходимое количество этого вещества содержится в морской капусте.
"Морская капуста – это хороший источник йода. Чтобы заботиться о щитовидной железе и работе иммунной системы, надо добавлять в рацион морскую капусту. Она подходит для любого приема пищи – и как самостоятельное блюдо, и в качестве гарнира к мясному блюду. Если мы будем ее употреблять в небольшом количестве каждый день или в большем количестве, но через день, то это будет большой плюс для нашего иммунитета", — отметила диетолог.
Мойсенко подчеркнула, что темный цвет продукта свидетельствует о высоком содержании йода. Наиболее полезной является ферментированная капуста, однако сушеная также содержит достаточно йода.
Среди продуктов растительного происхождения большое количество йода содержится в луке, чесноке, редьке, спарже, шпинате, томатах, капусте, ревене, свекле, картофеле, моркови, фасоли, клубнике, винограде, пшене и гречке.
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