«Московское долголетие» и СберЗдоровье запустили серию роликов с советами врачей для старшего поколения

1 октября, в День старшего поколения, на YouTube-канале «Московское долголетие» стартовал совместный проект с медицинским онлайн-сервисом СберЗдоровье. В его рамках врачи проведут лекции о здоровье для старшего поколения россиян.

В течение месяца на канале будет опубликовано 5 видеороликов от специалистов разных направлений. С актуальной для старшего поколения информацией о проблеме с повышенным сахаром участники проекта «Московское долголетие» смогут ознакомиться первой — лекция от врача-эндокринолога СберЗдоровья Виктории Садовской появится на канале 1 октября. Также она расскажет о мерах профилактики сахарного диабета и ответит на вопрос — почему заболевания эндокринной системы увеличиваются в пожилом возрасте.

Видео дня

Кроме того, в проекте приняли участие и другие врачи медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье. Так, врач-терапевт Алина Галиуллина расскажет участникам о методах исследования организма и необходимом образе жизни для предотвращения артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Врач-ревматолог Анна Тарасова поднимет тему остеопороза. Врач-терапевт Анна Гуськова расскажет о необходимой профилактике и обследованиях в пожилом возрасте и ответит на вопросы о зрении. А врач-невролог Разият Чупанова расскажет о когнитивных изменениях в пожилом возрасте и лечении таких заболеваний как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, сосудистая деменция и др.

Миссия врача — не только в лечении заболеваний, но и в просвещении по вопросам, касающихся здоровья и образа жизни. Ведь большинство рисков, связанных с состоянием организма, можно избежать, если вовремя обратить внимание на те симптомы, которые могут говорить о неблагоприятных процессах, знать о мерах предосторожности и к какому специалисту обратиться за помощью. Наличие такой просветительской деятельности для старшего поколения особенно важно — после 40 лет необходимость регулярных осмотров и более внимательного отношения к здоровью приобретает особый смысл. Мы рады, что имеем возможность рассказать об актуальных медицинских вопросах на широкую публику старшего поколения благодаря проекту «Московское долголетие», основываясь на принципах доказательной медицины, и предотвратить неблагоприятные события, к которым может привести незнание своего организма и того, как правильно следует поступать в той или иной ситуации

Владислав Мохамед Али

Медицинский директор сервиса СберЗдоровье

Сбербанк на протяжении нескольких лет сотрудничает с «Московским долголетием» по многим направлениям. Наши сотрудники регулярно проводят для горожан старшего возраста циклы занятий по финансовой грамотности, рассказывают, как планировать семейный бюджет и обезопасить свои деньги от мошенников. Видеозаписи этих лекций выкладываются в свободном доступе на онлайн-ресурсах «Московского долголетия». Теперь с помощью наших коллег из СберЗдоровья мы сможем помочь москвичам правильно заботиться о своем здоровье и здоровье близких. Уверен, что эти знания будут очень полезны не только пенсионерам, но также их детям и внукам

Вячеслав Цыбульников