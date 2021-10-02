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Эксперт рассказал о вакцинации от COVID-19 после гриппа или ОРВИ

Вечерняя Москваиещё 3
42 минуты назад

Грипп или ОРВИ не являются причиной для отказа от вакцинации против COVID-19. Сделать прививку можно спустя две-три недели после перенесенного заболевания. Об этом в субботу, 2 октября, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Раскрыты особенности вакцинации от COVID-19 после гриппа или ОРВИ
Фото:  pixabay.com pixabay.com

В этом году сезон гриппа начался рано. Уже в августе регистрировались первые случаи заболевания, а в сентябре рост продолжался.

— Нужно обязательно привиться от гриппа, особенно лицам из групп риска и детям, а также тем, кто уже переболел ковидом, — рассказал Горелов в беседе с ТАСС.

Заболевание гриппом или коронавирусной инфекцией сопровождаются серьезным иммунным стрессом для организма и характеризуются комплексом отдаленных последствий, отметил эксперт.

— Самая действенная защита – это пройти вакцинацию. При этом помним, что между прививками должно пройти не менее месяца. Таким образом, сейчас можно сделать прививку от коронавируса, после завершения полного курса вакцинации выждать месяц и затем привиться от гриппа, — заключил Александр Горелов.

В пятницу, 1 октября, россиян предупредили о возникновении микст-инфекции гриппа и коронавируса. Такое заражение может создать сильную нагрузку на организм человека.

Здоровье,Александр Горелов,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,
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