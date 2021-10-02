Раскрыты особенности вакцинации от COVID-19 после гриппа или ОРВИ

— Самая действенная защита – это пройти вакцинацию. При этом помним, что между прививками должно пройти не менее месяца. Таким образом, сейчас можно сделать прививку от коронавируса, после завершения полного курса вакцинации выждать месяц и затем привиться от гриппа, — заключил Александр Горелов.