Врач объяснил, как вернуть обоняние после COVID-19

Одним из характерных симптомов коронавирусной инфекции является потеря обоняния. Это сигнализирует о наличии заболевания лучше, чем жар и кашель, однако биологические механизмы, лежащие в основе этого признака, долго оставались неизвестными. Обычно те, кто заразился коронавирусом, перестают воспринимать запахи и вкусы в самом начале заболевания, но через пару недель все восстанавливается. Случаи, когда даже после выздоровления люди месяцами страдают от потери обоняния встречаются довольно часто. Вернуть запахи может помочь минеральная вода. «Для восстановления обоняния нужно делать ингаляции с минеральной водой. Газ из нее нужно выпустить заранее, затем подогреть до 36-37 градусов и залить в ингалятор. Обильное орошение полости носа подталкивает регенерацию слизистой носа, помогает вернуть утраченное обоняние довольно быстро», — цитирует слова врача-оториноларинголог Оксаны Никитиной издание «Lenta. ru». Для восстановления запахов также необходимо проводить обонятельные тренировки с применением эфирных масел — розы, эвкалипта, лимона, ментола, розмарина, бергамота, чайного дерева. Необходимо 15 секунд вдыхать и выдыхать масло, делая 10 секундные перерывы и чередуя ароматы. Ранее «Летидор» писал о том, как аромамасла помогут не заболеть осенью. _ Редакция «Летидора» предупреждает: мнения врачей в новостных публикациях не приравниваются к медицинским назначениям. Всегда консультируйтесь со своим лечащим врачом. _ _ Фото: Depositphotos_