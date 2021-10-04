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3 продукта для поддержания женского здоровья

WomanHit.ru
2 часа назад

Что важно видеть в своей тарелке хотя бы несколько раз в неделю?

3 продукта для поддержания женского здоровья
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Женское здоровье невероятно хрупкое, малейший стресс или нарушение режима может привести к сбоям в гормонах или же способствовать развитию болезней репродуктивной системы. И если со стрессом довольно непросто бороться, учитывая, что многие из нас проживают в мегаполисе, то наладить режим питания и сна бывает намного легче. Особенное внимание женщинам стоит уделить именно питанию и тщательно выбирать продукты, которые окажутся на тарелке. Мы расскажем, какие продукты стоит рассмотреть при следующем походе в супермаркет, если вы заботитесь о своем здоровье.

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Томаты

Да, кислота, содержащаяся в помидорах, может вызвать неприятные ощущения у людей, страдающих из-за проблем с пищеварительной системой, так что будьте аккуратны и выбирайте продукт с учетом индивидуальных особенностей. Однако если вы не испытываете проблем с ЖКТ, стоит отдавать предпочтение томатам хотя бы несколько раз в неделю, причем овощи могут появиться на вашей тарелке либо в сыром, либо в тушеном виде. Польза томатов в том, что содержание в них антиоксиданта ликопина отлично помогает бороться со свободными радикалами, а также вы защищаете клетки ДНК от повреждений. Женщинам в период менопаузы стоит с особым вниманием отнестись к томатам — этот овощ позволяет снизить риск возникновения рака молочной железы.

Креветки

Многие скептически относятся к данным морским обитателям, считая их исключительно закуской к пиву, однако не стоит недооценивать креветки как источник полезных веществ для организма. Как и морская рыба, креветки содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые обеспечивают нормальный синтез гормонов. Наверное, не стоит говорить, насколько важной является тема гормонов для любой жительницы большого города. Регулярное употребление креветок в отварном виде способствует поддержанию организма в тонусе и правильному обменному процессу. Кроме того, морские гады могут значительно снизить риск онкологических заболеваний.

Чеснок

Сегодня многие предпочитают использовать чеснок в виде готовой приправы, однако свежий овощ будет незаменим, если вы заботитесь о своем здоровье. Вы можете использовать его в качестве добавки при приготовлении супа или во время запекания мясных продуктов, важно использовать именно свежие головки чеснока. Сам по себе чеснок снижает вероятность возникновения рака яичников, так как содержит почти 70 фитонутриентов. Однако стоит быть осторожным с приправой, если вы страдаете заболеваниями ЖКТ.

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