3 продукта для поддержания женского здоровья

Что важно видеть в своей тарелке хотя бы несколько раз в неделю?

Женское здоровье невероятно хрупкое, малейший стресс или нарушение режима может привести к сбоям в гормонах или же способствовать развитию болезней репродуктивной системы. И если со стрессом довольно непросто бороться, учитывая, что многие из нас проживают в мегаполисе, то наладить режим питания и сна бывает намного легче. Особенное внимание женщинам стоит уделить именно питанию и тщательно выбирать продукты, которые окажутся на тарелке. Мы расскажем, какие продукты стоит рассмотреть при следующем походе в супермаркет, если вы заботитесь о своем здоровье.

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Томаты

Да, кислота, содержащаяся в помидорах, может вызвать неприятные ощущения у людей, страдающих из-за проблем с пищеварительной системой, так что будьте аккуратны и выбирайте продукт с учетом индивидуальных особенностей. Однако если вы не испытываете проблем с ЖКТ, стоит отдавать предпочтение томатам хотя бы несколько раз в неделю, причем овощи могут появиться на вашей тарелке либо в сыром, либо в тушеном виде. Польза томатов в том, что содержание в них антиоксиданта ликопина отлично помогает бороться со свободными радикалами, а также вы защищаете клетки ДНК от повреждений. Женщинам в период менопаузы стоит с особым вниманием отнестись к томатам — этот овощ позволяет снизить риск возникновения рака молочной железы.

Креветки

Многие скептически относятся к данным морским обитателям, считая их исключительно закуской к пиву, однако не стоит недооценивать креветки как источник полезных веществ для организма. Как и морская рыба, креветки содержат полиненасыщенные жирные кислоты, которые обеспечивают нормальный синтез гормонов. Наверное, не стоит говорить, насколько важной является тема гормонов для любой жительницы большого города. Регулярное употребление креветок в отварном виде способствует поддержанию организма в тонусе и правильному обменному процессу. Кроме того, морские гады могут значительно снизить риск онкологических заболеваний.

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