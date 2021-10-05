Кардиолог объяснила, как пережить высокое атмосферное давление

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в беседе с «Москвой 24» раскрыла способы, как пережить высокое атмосферное давление. По ее словам, в такие дни поможет отдых и контрастный душ, последний – если речь идет не о гипертонике, а просто о человеке, у которого ухудшилось самочувствие.