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Кардиолог раскрыла способы пережить высокое атмосферное давление

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева в беседе с «Москвой 24» раскрыла способы, как пережить высокое атмосферное давление. По ее словам, в такие дни поможет отдых и контрастный душ, последний – если речь идет не о гипертонике, а просто о человеке, у которого ухудшилось самочувствие.

Кардиолог объяснила, как пережить высокое атмосферное давление
Фото: PixabayPixabay

Эксперт посоветовала не перенапрягаться, позволить себе передышку.

«Если вы, например, работаете за компьютером, можно чуть-чуть откинуть кресло, приняв полулежачее положение, и вытянуть ноги, чтобы они не были согнуты», — объяснила она.

Также полезно пить травяные сборы, добавила Маршинцева. Привести давление в норму помогут листья брусники, которые нужно заварить и пить вместо чая.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что в ближайшие пять дней из-за рекордно высоких показателей атмосферного давления жителей столицы ждет «барическая гора». Давление достигнет максимальных показателей ко вторнику следующей недели — оно составит 768 миллиметров ртутного столба.

Здоровье,
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