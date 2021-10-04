Ведерко мороженого не спасет: как перестать заедать стресс

Вкусная пища — самый легкий способ получить удовольствие и расслабиться. Но это опасный путь, который ведет к настоящей зависимости от еды. Особенно часто такое желание настигает вечером, когда женщина ищет забвение в очередной порции деликатесов после напряженного дня.

Фото: Кадр из фильма «Я худею» Кадр из фильма «Я худею»

«Часто этот процесс романтизируют. Вспомним хотя бы стереотипное решение проблемы — «Тебе грустно? Возьми ведёрко мороженого, укутайся в плед и посмотри сериал». Немного математики и мы поймём, что это, как минимум, полукилограммовое ведёрко содержит в себе дневную норму калорий, а то и больше. То есть оно просто не нужно нашему организму», — привела пример Вероника Хацкевич.

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Иногда еда — это вознаграждение за успех, иногда лишний перекус — способ отложить неприятное или скучное занятие. Но в любом случае так возникает РПП — расстройство пищевого поведения, когда еда используется для чего угодно, кроме своего прямого назначения — то есть утоления голода.

«Да, возможно, вам помогает забыть о какой-то ситуации всплеск серотонина и эндорфина от любимой сладости. Но дело в том, что можно вызывать выделение этих гормонов полезными для организма действиями, например, тренировкой или творчеством. Если же неохота или нет сил, настроения — попробуйте честно поговорить с собой. Задайте вопрос — «Я сейчас голодна?». Делайте так каждый раз, пока организм не станет «на автомате» определять это сам, и уже после подавать сигнал мозгу, что нужно поесть», — объяснила психолог.

Обычно чувство голода приходит через 2,5–4 часа после приема пищи, если есть хочется чаще, то речь идет не о физическом голоде.

«Стоит заметить, что когда вы действительно голодны, то хотите не только мороженое, а любую еду, которую обычно употребляете в пищу. Примените простой тест — хотите есть, съешьте яблоко. Не хотите яблоко — не хотите есть».

Между навязчивым желанием есть и недостатком сна существует прямая связь. Поэтому лишний вес часто является следствием бессонницы.

«Важно, что два источника энергии — сон и еда, необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. И нехватка любого из них является стрессом. Поэтому, если вас преследуют хронический недосып, то чрезмерный голод вполне нормален в такой ситуации. Происходит то же самое заедание стресса, получение энергии из другого источника. Поэтому если вы заметили за собой переедание, задумайтесь и о качестве, и о количестве своего сна».

Вероника Хацкевич выделила две основные причины такого пищевого поведения.

Во-первых, это детские привычки. Детей часто поощряют сладостями за хорошее поведение и так возникает связь: «Мне хорошо = вкусная еда». Часто именно поэтому уже взрослый человек нуждается в сладком, если произошло что-то плохое. Таким образом, еда выступает в качестве антидепрессанта. Но это лишь временное облегчение, так как потом приходит чувство вины за съеденное, которое лишь усугубляет первоначальное состояние.

Во-вторых, это серьезная травматическая ситуация, которая влияет на все сферы жизни, в том числе и на питание. В этом случае стресс и чувство тревоги становятся перманентными ощущениями, постоянным фоном. Эти чувства не дают расслабиться ни на миг и подталкивают к перееданию, чтобы подавить неприятное состояние. Но это срабатывает лишь на время и скоро организму требуется новая доза вкусненького. Разорвать этот замкнутый круг можно только после определения корня проблемы и исключения ее из жизни.

Вероника Хацкевич подчеркнула, что привычка заедать стресс не проходит сама и со временем обычно усугубляется. Поэтому любой признак нездорового отношения к еде — повод обратиться к специалисту.

Как же справиться с опасной привычкой?

Во-первых, нужно понять исток травмы и проработать ее, выяснить в каких ситуациях чаще всего устраивается очередной перекус.

Во-вторых, нужно нормализовать сон. Лучше лишний час сна, чем еще одна булочка.

В-третьих, стоит наладить режим питания, лучше всего питаться строго в одно и то же время, и жестко пресечь перекусы между основными приемами пищи.

В-четвертых, вместо еды нужно найти любой другой способ снимать стресс — это может быть спорт, чтение, медитация, рукоделие, рисование, пение и вообще все, что угодно, что не связано с холодильником.