В ВОЗ заявили о снижении распространения коронавируса

«Число случаев заражения и смерти от COVID-19 продолжило снижаться в течение недели. Такая тенденция наблюдается с августа. С 27 сентября по 3 октября поступили сообщения о более чем 3,1 миллиона заразившихся и более 54 тысяч умерших», – сообщает организация в опубликованном еженедельном бюллетене.