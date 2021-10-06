В ВОЗ заявили о снижении распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении темпов распространения коронавирусной инфекции. В частности, по данным ВОЗ, число новых случаев инфицирования за неделю снизилось на 9 процентов.
«Число случаев заражения и смерти от COVID-19 продолжило снижаться в течение недели. Такая тенденция наблюдается с августа. С 27 сентября по 3 октября поступили сообщения о более чем 3,1 миллиона заразившихся и более 54 тысяч умерших», – сообщает организация в опубликованном еженедельном бюллетене.
Отметили в организации и снижение числа летальных случаев, оно упало на 4 процента.
Рост пандемии продолжает наблюдаться в США, Великобритании, Турции, России и Индии.
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