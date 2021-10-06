Диетолог назвала опасный вид семечек

Диетолог Наталья Сычева рассказала об опасности семечек для иммунитета, а также посоветовала, как выбрать полезный перекус. Об этом сообщает радио Sputnik.

Более полезными, по мнению диетолога, являются тыквенные семечки. Они имеют свойство успокаивать нервную систему из-за большого количества магния в составе.

"Польза семечек зависит от вида. Например, я бы особо выделила на сегодняшний момент пользу тыквенных семечек. У них масса положительных терапевтических свойств. Например, в них достаточно большое количество магния, который хорошо действует на нервную систему. Это важно, поскольку сейчас практически все в хроническом стрессе, и семечки здесь были бы очень полезны"

При этом наиболее популярные у россиян подсолнечные семечки, как отметила Сычева, имеют негативный эффект. Они могут быть опасны для иммунной системы, если употреблять их в большом количестве. Дело в том, что в них содержится большое количество различных жирных кислот.

"Подсолнечные семечки я в своей практике ограничиваю пациентам. Да, там хорошее содержание жирорастворимых витаминов A, E и D, но там достаточно много полиненасыщенной жирной кислоты омега-6, а в рационе современного человека ее и так перебор. А вот кислот омега-3 мало"

Нарушение соотношения жирных кислот в организме может негативно влиять на иммунитет и воспалительные процессы в организме.