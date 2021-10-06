Ученые назвали ключевой фактор выживаемости при коронавирусе

Ученые оценили роль трёх показателей анализа крови, влияющих на выживаемость пациентов с тяжёлой формой COVID-19. По их данным, с высоким риском смерти связан низкий уровень специфических антител против белка коронавируса. Об этом пишет Journal of Internal Medicine.
Исследователи из Испании и Канады, попытавшиеся выявить ключевой для смертельного исхода фактор, обратили внимание на уровень специфических антител, общее количество антигенов и количество вирусной РНК в крови. Выяснилось, что с высоким риском смерти связан именно низкий уровень специфических антител против спайкового белка коронавируса, появляющихся после вакцинации.
Остальные два параметра связаны с первым: при отсутствии антител N-антигенемии примерно в два с половиной раза выше, чем при их высоком уровне, а вирусная РНК-нагрузка обратно пропорциональна количеству антител. Другими словами, те, у кого был плохой ответ антител, имели высокие уровни вирусной РНК и рассеянные вирусные белки в крови.
Ранее международная компания исследователей выяснила, что переливание плазмы крови перенёсших коронавирус не способствует лечению критически больных пациентов с COVID-19. В ходе исследования учёные установили, что с вероятностью 99% плазма крови не имеет никакого значения и не приносит пользы критически больным пациентам. По неизвестной медикам причине смертность в экспериментальной группе составила 37%, а в контрольной — 38%.